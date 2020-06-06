شؤون فلسطينية

نقابة عمال النقل توجه عدة مطالب للوزير سالم

نقابة عمال النقل توجه عدة مطالب للوزير سالم
خلال اجتماع النقابة ووزير النقل
رام الله - دنيا الوطن
التقى شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، على رأس وفد كبير من نقابة عمال النقل، عضو الاتحاد العام، وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم، وذلك في مقر الاتحاد بمدينة نابلس.

وتناول اللقاء العديد من القضايا التي تخص قطاع النقل ومنها مطالبة الحكومة الفلسطينية بإلغاء ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ورسوم رخصة التشغيل ورسوم رخصة المركبة لعام 2020م.

كما طالبت النقابة بإلغاء أجور المجمعات (الكمسيون) خلال فترة الطوارئ، وإلغاء التحصيل المزدوج (الكيمسيون) في المجمعات، والعمل على توحيد رسوم (الكيمسيون) لمكاتب التكسي.

وطالبت الحكومة، بالعمل على إنهاء ظاهرة تعدي السيارات الخاصة على خطوط سيارات وحافلات النقل العمومي، التي ألحقت ضرراً بالغاً بأصحاب المركبات المخولة قانوناً بالعمل على تلك الخطوط.

وطالبت باعتماد قطاع النقل، ضمن القطاعات التي ستسفيد من تمويل المشاريع الصغيرة، وحث سلطة النقد على إدراج قطاع النقل ضمن هذا التصنيف، ليتسنى للعاملين فيه الاستفادة من القروض التمويلية للمشاريع الصغيرة التي أقرتها الحكومة الفلسطينية.

كما طالبت بتعويض قطاع النقل عن الأقساط التأمينية التي دفعت خلال فترة الطوارئ، من خلال هيئة رأس سوق المال والاتحاد العام لشركات التأمين.

بدوره وعد وزير النقل والمواصلات بعرض مقترحات النقابة على الحكومة في أقرب وقت، واعداً ببذل كامل جهده لدعم عمال قطاع النقل الذي كان من أبرز المتضررين من إعلان حالة الطوارئ.

بدوره أثنى سعد على الجهد الكبير الذي يبذله وزير النقل والمواصلات لدعم قطاع النقل، وهو الذي لا يتوقف عن ابتكار الأفكار واجتراح الخطط التي من شأنها التخفيف من الانعكاسات المدمرة على قطاع النقل.

وشدد على دور قطاع النقل في إنعاش الحركة الاقتصادية المأمولة، خلال المرحلة القادمة وهي أمنية تحتاج لتكامل الأدوار، ما يعني بذل كل جهد من شأنه أن يعزز ويمكن عمال قطاع النقل الذين يمنحون عالمنا ما يلزمه من طاقة ليبقى على قيد الحياة.

ومن المعلوم للجميع وفقاً لسعد، أن عمال قطاع النقل في فلسطين، يواجهون كغيرهم من العمال والعاملات، العديد من الصعوبات والمعيقات التي تعترض دروب العمل، لأن عالم العمل في فلسطين يتسم بكثافة وجود العوامل الطاردة والمهجرة لمكوناته، بدلاً من استقطابها وتوطينها.

وأضاف: نحن في فلسطين بأمس الحاجة ليس لتعويض قطاع النقل عن خسائره خلال فترة الطوارئ؛ بل العمل على تطويره، لأنه سيلعب دوراً مهماً في عملية تعافي الاقتصاد الوطني من ما ألم به من ضرر.

وتابع سعد: هذا التعافي لا يمكن له أن يتحقق؛ دون قطاع نقل عفي ونشط، وهذا يعني أنه لا يمكن إهمال احتياجات ومتطلبات عمال قطاع النقل، بأي حال من الأحوال.

أخبار ذات صلة

إصابة 11 مواطناً جراء وقوع حادث سير جنوب جنين

إصابة 11 مواطناً جراء وقوع حادث سير جنوب جنين

&#34;الزراعة&#34; بغزة تتلف كمية من أسماك &#34;الأرنب&#34; وتجدد تحذيرها للصيادين والتجار

"الزراعة" بغزة تتلف كمية من أسماك "الأرنب" وتجدد تحذيرها للصيادين والتجار

بالصور: اشتية يتفقد العمل بمجمع فلسطين الطبي

بالصور: اشتية يتفقد العمل بمجمع فلسطين الطبي

&#34;الخارجية&#34;: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

"الخارجية": وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

شاهد: علم فلسطين يرفرف بمسيرة حاشدة ضد مخطط الضم وسط تل أبيب

شاهد: علم فلسطين يرفرف بمسيرة حاشدة ضد مخطط الضم وسط تل أبيب

الأهالي تصدوا لهم.. مستوطنون يهاجمون بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس

الأهالي تصدوا لهم.. مستوطنون يهاجمون بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس

&#34;الاتصالات&#34; تصدر توضيحاً &#34;مهماً&#34; بشأن مؤتمر تطبيعي إليكتروني للسفارة الأمريكية بالقدس

"الاتصالات" تصدر توضيحاً "مهماً" بشأن مؤتمر تطبيعي إليكتروني للسفارة الأمريكية بالقدس

إصابة خمسة مواطنين إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بمخطط الضم بكفر قدوم

إصابة خمسة مواطنين إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بمخطط الضم بكفر قدوم

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

إصابة 11 مواطناً جراء وقوع حادث سير جنوب جنين

إصابة 11 مواطناً جراء وقوع حادث سير جنوب جنين

بالصور: اشتية يتفقد العمل بمجمع فلسطين الطبي

بالصور: اشتية يتفقد العمل بمجمع فلسطين الطبي

نقابة عمال النقل توجه عدة مطالب للوزير سالم

نقابة عمال النقل توجه عدة مطالب للوزير سالم

الأهالي تصدوا لهم.. مستوطنون يهاجمون بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس

الأهالي تصدوا لهم.. مستوطنون يهاجمون بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس

&#34;الاتصالات&#34; تصدر توضيحاً &#34;مهماً&#34; بشأن مؤتمر تطبيعي إليكتروني للسفارة الأمريكية بالقدس

"الاتصالات" تصدر توضيحاً "مهماً" بشأن مؤتمر تطبيعي إليكتروني للسفارة الأمريكية بالقدس

إصابة خمسة مواطنين إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بمخطط الضم بكفر قدوم

إصابة خمسة مواطنين إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بمخطط الضم بكفر قدوم

المطران حنا: لن يقبل الفلسطينيون بالمال السياسي مقابل التنازل عن حقوقهم

المطران حنا: لن يقبل الفلسطينيون بالمال السياسي مقابل التنازل عن حقوقهم

سلطة الطاقة: مجلس الوزراء يعتمد أسعار الشراء الخاصة بالطاقة من مصادرها المتجددة

سلطة الطاقة: مجلس الوزراء يعتمد أسعار الشراء الخاصة بالطاقة من مصادرها المتجددة

منوعات

صدمة برحيل المذيع الشاب السعودي علي حكمي.. هذا آخر ماقاله

صدمة برحيل المذيع الشاب السعودي علي حكمي.. هذا آخر ماقاله

&#34;وحشة جدا&#34;.. قصة النجمة العالمية التي رفض عمر الشريف العمل معها

"وحشة جدا".. قصة النجمة العالمية التي رفض عمر الشريف العمل معها

هل ياسمين صبري حامل؟

هل ياسمين صبري حامل؟

عائلة طيور الجنة يرزقون بمولود جديد… وفيديو للحظات ما قبل وبعد الولادة

عائلة طيور الجنة يرزقون بمولود جديد… وفيديو للحظات ما قبل وبعد الولادة

نوال الزغبي تعلق على قضية هيفاء وهبي مع مدير أعمالها

نوال الزغبي تعلق على قضية هيفاء وهبي مع مدير أعمالها

ابنة حسن حسني تتحدث عن لحظاته الأخيرة وآخر ماقاله لها

ابنة حسن حسني تتحدث عن لحظاته الأخيرة وآخر ماقاله لها

لأول مرة في حياتها الفنية.. ماجدة الرومي تتصدر غلاف مجلة

لأول مرة في حياتها الفنية.. ماجدة الرومي تتصدر غلاف مجلة

نقيب المهن التمثيلية يكشف سبب تدهور حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

نقيب المهن التمثيلية يكشف سبب تدهور حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

لينا أحمد الفيشاوى تنشر صور أخيها غير الشقيق لأول مرة

لينا أحمد الفيشاوى تنشر صور أخيها غير الشقيق لأول مرة

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

عربي

شاهد: مئات المتظاهرين في بيروت يطالبون حكومة دياب بالاستقالة

شاهد: مئات المتظاهرين في بيروت يطالبون حكومة دياب بالاستقالة

العراق يسجل أكبر عدد من وفيات (كورونا) اليومية منذ تفشى الفيروس بالبلاد

العراق يسجل أكبر عدد من وفيات (كورونا) اليومية منذ تفشى الفيروس بالبلاد

مجلس النواب العراقي يقر اكتمال حكومة الكاظمي

مجلس النواب العراقي يقر اكتمال حكومة الكاظمي

(السيسي) يعلن إطلاق مبادرة من ثمانية بنود لحل الأزمة الليبية

(السيسي) يعلن إطلاق مبادرة من ثمانية بنود لحل الأزمة الليبية