أكثر من سبعة ملايين شخص مصاب بفيروس (كورونا) في العالم
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في أنحاء العالم إلى أكثر من سبعة ملايين شخص.
ارتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في أنحاء العالم إلى أكثر من سبعة ملايين شخص.
يأتي ذلك مع زيادة عدد الحالات في البرازيل والهند اليوم السبت، وفق إحصاء لوكالة أنباء (رويترز).
وأضافت: أن حوالي 30% من الإصابات أو مليوني حالة، توجد داخل الولايات المتحدة، بينما سجلت أمريكا اللاتينية ثاني أعلى حصيلة بما يزيد على 15% من حالات الإصابة.
واقترب عدد الوفيات جراء الفيروس من 400 ألف حالة على مستوى العالم.
وأضافت: أن حوالي 30% من الإصابات أو مليوني حالة، توجد داخل الولايات المتحدة، بينما سجلت أمريكا اللاتينية ثاني أعلى حصيلة بما يزيد على 15% من حالات الإصابة.
واقترب عدد الوفيات جراء الفيروس من 400 ألف حالة على مستوى العالم.
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