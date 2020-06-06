أكثر من سبعة ملايين شخص مصاب بفيروس (كورونا) في العالم

يأتي ذلك مع زيادة عدد الحالات في البرازيل والهند اليوم السبت، وفق إحصاء لوكالة أنباء (رويترز).



وأضافت: أن حوالي 30% من الإصابات أو مليوني حالة، توجد داخل الولايات المتحدة، بينما سجلت أمريكا اللاتينية ثاني أعلى حصيلة بما يزيد على 15% من حالات الإصابة.



واقترب عدد الوفيات جراء الفيروس من 400 ألف حالة على مستوى العالم.









رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في أنحاء العالم إلى أكثر من سبعة ملايين شخص.