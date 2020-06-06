"الخارجية": وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

سجلت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم السبت، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، في صفوف الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية.



وقالت الوزارة في تغريدة عبر (تويتر): إن حالة الوفاة للمواطن شحته عبد الرازق سليم لافي (66 عاماًً)، بسبب الفيروس.



وكانت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أعلنت اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية في البلاد.



وحالتا الوفاة للمواطنة عصمت عمر حمدان برهم (56 عاما)، والمواطن عبد الوهاب سعيد محمد نجم (79 عاما)، وفق تصريح للسفارة نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك).



وقبل تسجيل الوفاتين، في مصر كانت وزارة الخارجية والمغتربين، أعلنت عدم تسجيل أية وفاة أو إصابة جديدة، في صفوف جالياتنا في دول العالم، ما عدا الولايات المتحدة.



رام الله - دنيا الوطن