شاهد: علم فلسطين يرفرف بمسيرة حاشدة ضد مخطط الضم وسط تل أبيب



ودعت إلى المسيرة، حركات السلام الإسرائيلية والقوى اليسارية في إسرائيل تنديدا ورفضا لمخطط ضم أراضٍ فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.



وأعلنت حركات السلام الإسرائيلية، (السلام الآن) و (نساء يصنعن السلام)، و(يكسرون الصمت)، وغيرها من القوى اليسارية الرافضة للاحتلال وضم المستوطنات وغور الاردن، وعلى مواقعها الالكترونية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي انها حصلت على موافقة السلطات الإسرائيلية لتنظيم مظاهرة في ساحة رابين في تل ابيب، اليوم بدءا من الساعة السابعة مساء تحت شعار "لا للضم والاحتلال، نعم للسلام والديمقراطية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ودعت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وحزب ميرتس، واحزاب يسارية اخرى، للمشاركة في المظاهرة "لاطلاق صرخة مدوّية ضد مخطط الضم والاحتلال" .



وجاء في دعوة أحزاب اليسار: "اننا نسير معًا، عربًا ويهودا، نحو مستقبل مختلف للفلسطينيين والإسرائيليين، مستقبل نظيف من الاحتلال، وسفك الدماء، يتحقق فيه الأمن الحقيقي للجميع، نسير في تل أبيب ويافا ضد مخطط الضم، ومن أجل السلام والأمل، ضد العنصرية ومع الشراكة".



ومضى بيان احزاب اليسار يقول: "يقوم نتنياهو وترمب بتكريس واقع أليم قائم على الكراهية والفصل، والآن يريدون سلخ وضم مساحات من الضفة الغربية وتهجير أهلها، وسحب مواطنة أهالي المثلث ووادي عارة، يريدون تصفية أي أمل في الحل، ولكننا ندرك أن ثمة طريقًا آخر، طريق العدالة والمساواة وحل الدولتين، وأن علينا النضال في سبيله".



وبالاضافة لحركات السلام والقوى اليسارية في الاحتلال، هناك حركات اخرى تضم قادة أمنيون وعسكريون اسرائيليون تعارض هي الاخرى عملية ضم اراض الضفة الغربية وغور الأردن، مثل حركة "قادة من اجل امن اسرائيل"، وغيرها.



وأعلن ثلاثة من الرؤساء السابقين لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، وهم: يورام كوهين ويعقوب بيري وعامي ايالون معارضتهم لعملية الضم، معتبرين انها ستكون كارثية على اسرائيل والمنطقة برمتها، وعلى العلاقات مع الاردن ومصر، نظرا لما تلقاه هذه الخطوة من معارضة شديدة من دول العالم.

