شؤون فلسطينية

الأهالي تصدوا لهم.. مستوطنون يهاجمون بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس

الأهالي تصدوا لهم.. مستوطنون يهاجمون بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس
مسيرة في عصيرة القبلية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تصدى أهالي بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، مساء اليوم السبت، لهجوم شنه مستوطنون على المنطقة الشرقية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن مجموعة من المستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية للبلدة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات عقب تصدي الأهالي لهم، وتدخل قوات الاحتلال لحمايتهم، دون أن يسفر عن إصابات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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