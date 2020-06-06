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شاهد: مئات المتظاهرين في بيروت يطالبون حكومة دياب بالاستقالة

شاهد: مئات المتظاهرين في بيروت يطالبون حكومة دياب بالاستقالة
مسيرة في بيروت
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر مئات اللبنانيين في شوارع العاصمة بيروت اليوم السبت، مطالبين حكومة حسان دياب بالاستقال.

وشهدت المظاهرات رشق المتظاهرين الذين وضع كثير منهم الكمامات وحملوا العلم اللبناني، بعض رجال الشرطة بالحجارة، ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

واستأنف المتظاهرون الاحتجاجات بدعوات لاستقالة الحكومة التي تولت مهامها منذ خمسة أشهر، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، فيما طالب آخرون بنزع سلاح جماعة (حزب الله). 

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بشدة في لبنان على مدى الشهور الماضية، وفقدت الليرة اللبنانية ما يزيد على نصف قيمتها في السوق الموازية وارتفعت الأسعار وألغت الشركات الوظائف بينما كانت تتعامل أيضا مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

وتُجري حكومة دياب محادثات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاح اقتصادي تأمل في أن تحصل بموجبه على تمويل بمليارات الدولارات وأن يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية.

 


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