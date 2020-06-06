إسرائيل: ارتفاع في عدد مصابي فيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت إسرائيل اليوم السبت، ارتفاعاً في عدد مصابي فيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19".



وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بارتفاع عدد المصابين بالفيروس الفتاك إلى 17.752 بعد تشخيص حالات جديدة.



وأضافت الوزارة: أن من بين المصابين 29 بحالة خطيرة، فيما يبلغ غدد الوفيات 295.



ومن المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل غداً الأحد مشروع القانون المسمى بـ (كورونا) بعد إدخال عدة تعديلات عليه.



وتهدف هذه التعديلات إلى الحد من صلاحيات الحكومة في تعاملها مع الجائحة بحيث لن يسمح لها بإلاعلان عن حالة طوارئ، إلا لمدة 30 يوماً فقط وليس لمدة 45 يوماً، كما كان الحال عليه.