شؤون فلسطينية

"الاتصالات" تصدر توضيحاً "مهماً" بشأن مؤتمر تطبيعي إليكتروني للسفارة الأمريكية بالقدس

"الاتصالات" تصدر توضيحاً "مهماً" بشأن مؤتمر تطبيعي إليكتروني للسفارة الأمريكية بالقدس
السفارة الأمريكية في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توضيحاً وصفته بـ "المهم"، بشأن المؤتمر التطبيعي الذي دعت إليه السفارة الأمريكية في القدس المحتلة ومركز بيرس التطبيعي.

وأعربت الوزارة عن أمنيتها من الجميع نشر التوعية أكثر حول محاربة هذا المؤتمر، خاصة وأنه يعقد الكترونياً خلال هذا الأسبوع.

وفيما يلي نص التوضيح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

في ظل تصدي شركاتنا الوطنية، للمؤتمر التطبيعي الذي دعت اليه السفارة الامريكية في القدس المحتلة ومركز بيرس التطبيعي، حول تصعيد الاحتلال التكنولوجي للسوق الفلسطيني، واستهدافه من خلال محاولة لاستقطاب كفاءاته للعمل بشكل مباشر لدى شركات الاحتلال، ويزينون دعواتهم باستخدام سياسة استدراجية وحجج واهية ومكشوفه، وعليه، فإننا نتمنى على الجميع نشر التوعية أكثر حول محاربة هذا المؤتمر، خاصة وانه يعقد الكترونياً خلال هذا الاسبوع، ظناً منهم أن العقول الفلسطينية تستجيب لدعواتهم المشبوهة، الا انها قوبلت بالرفض المستند على عقيدة وطنية صلبة، من قبل شركاتنا التي نجدد شكرها على هذا الموقف النابع من انتماء وطني، والتزام بسياسة القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة العصيبة.

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