شؤون فلسطينية

إصابة خمسة مواطنين إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بمخطط الضم بكفر قدوم

إصابة خمسة مواطنين إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بمخطط الضم بكفر قدوم
مواجهات في كفر قدوم - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أُصيب، مساء اليوم السبت، خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق في كفر قدوم شرق قلقيلية، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة سلمية منددة بمخطط ضم أراض فلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية.

وانطلقت المسيرة من محيط مسجد عمر بن الخطاب باتجاه البوابة التي يغلقها الاحتلال الاسرائيلي منذ (17 عاماً)، وكانت سببا في انطلاق مسيرتين يومي الجمعة والسبت، لمناهضة الاستيطان واعادة فتح شارع القرية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن مسيرة اليوم خرجت تنديدا ورفضا بمخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، واحياء لذكرى النكسة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال شتيوي: إن قوات الاحتلال اطلقت وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أسفر عن اصابة المواطنين الخمسة بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.

وردد المشاركون الشعارات الوطنية المنددة بالاحتلال والرافضة لقرارته المتعلقة بضم اراض لصالح منظومته الاستعمارية.

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