سلطة الطاقة: مجلس الوزراء يعتمد أسعار الشراء الخاصة بالطاقة من مصادرها المتجددة

حكومة د.محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي باعتماد السعر الجديد لشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة الشمسية ليصبح 85% كحد أقصى من معدل اسعار شراء الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة التقليدية.



ووفق بيان لسلطة الطاقة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه اليوم السبت، فإن المجلس صادق على تعديل تعليمات صافي القياس والرسوم المتعلقة بها، بحيث يقوم الموزع بموجب القرار الجديد بخصم 10%من كمية الطاقة المصدرة الى شبكة الكهرباء، اما في مشاريع العبور فيقوم الموزع بخصم 12% من الطاقة المصدرة/المنتجة الى شبكة الكهرباء.



وفي حال كانت كمية الطاقة المستهلكة أكبر من الطاقة المصدرة بعد الخصم يقوم المستهلك شهريا بتسديد صافي كمية الطاقة الكهربائية المترتبة عليه.أما اذا كانت الطاقة المستهلكة أقل من الطاقة المصدرة بعد الخصم يقوم الموزع بتدوير صافي رصيد الطاقة الكهربائية إلى حساب الشهر الذي يليه



وتسري التعديلات بموجب هذا القرار على المشاريع الجديدة فقط مع الحفاظ على عقود المشاريع الموقعة قبل هذا التعديل.



وقال م. ظافر ملحم / رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ان هذه القرارات صدرت بناء على تنسيب من سلطة الطاقة بعدما قامت بعمل الدراسات والتحليلات المالية والاقتصادية، بناء على توصية من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بهذا الخصوص .



ومن الجدير بالذكر أن سلطة الطاقة تقوم بعمل المراجعات الدورية للقوانين والتشريعات والتعليمات بما يراعي مصالح كافة الاطراف ويشجع على زيادة الاعتمادية على مصادر الطاقة النظيفة.