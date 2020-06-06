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العراق يسجل أكبر عدد من وفيات (كورونا) اليومية منذ تفشى الفيروس بالبلاد

العراق يسجل أكبر عدد من وفيات (كورونا) اليومية منذ تفشى الفيروس بالبلاد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل العراق اليوم السبت، أكبر عدد من الوفيات اليومية منذ أن تفشى فيروس (كورونا) المستجد في البلاد.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 33 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 318 حالة وفاة.

كما سجلت الوزارة أيضاً، عدداً كبيراً من الإصابات بالفيروس،  حيث أعلنت عن إصابة 1252 خلال 24 ساعة فقط.

وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في العراق، إلى 11 ألفا و98 إصابة.

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