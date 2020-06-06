العراق يسجل أكبر عدد من وفيات (كورونا) اليومية منذ تفشى الفيروس بالبلاد



كما سجلت الوزارة أيضاً، عدداً كبيراً من الإصابات بالفيروس، حيث أعلنت عن إصابة 1252 خلال 24 ساعة فقط.





وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في العراق، إلى 11 ألفا و98 إصابة.

