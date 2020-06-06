هنية يوجه دعوة لحركة فتح من أجل اتخاذ قرار "تاريخي حقيقي"

الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس

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رام الله - دنيا الوطن

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية نداءً إلى حركة فتح، لاتخاذ قرار تاريخي حقيقي مع كل الفصائل الوطنية والإسلامية.



جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته مع مجموعة من النخب السياسية، في الندوة الإلكترونية التي نظمتها الحركة الإسلامية بالأردن، في الذكرى 53 للنكسة واحتلال القدس.



وجاءت الندوة بعنوان "من النكسة إلى الصفقة_العودة القرار والخيار".



وأضاف هنية: أن هذا القرار من أجل بناء برنامج وطني متوافق عليه والاتفاق على استراتيجية نضالية وبناء القيادة الوطنية المشتركة.



وقال: علينا الجلوس على طاولة واحدة بمستوى الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لنتفق على استراتيجية وطنية شاملة من أجل مواجهة هذه المرحلة.



كما دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى بناء استراتيجية مشتركة فلسطينية أردنية، بالإضافة إلى بناء كتلة إقليمية ببعدها العربي والإسلامي تشكل شبكة أمان للموقف الفلسطيني القائم على التمسك بالثوابت والمقاومة ووجود قيادة وطنية فلسطينية مشتركة.