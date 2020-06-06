رسمياً.. بايدن منافساً لترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

فاز جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق رسمياً، بترشيح الحزب الديمقراطي، لخوض سباق الرئاسة أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب



ومن المقرر أن تقام الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.



واستطاع بايدن الحصول على 1991 من أصوات مندوبي المجمعات الانتخابية، بعدما تخطى ذلك الرقم عندما ظهرت نتائج في وقت متأخر من مساء الجمعة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وهذا الإنجاز يعد استكمالا رسميا لترشيح بايدن بعد أن أصبح المرشح المفترض منذ أن انسحب منافسه الرئيسي بيرني ساندرز العضو في مجلس الشيوخ عن فيرمونت من السباق في نيسان/أبريل.



ووعد بايدن، بأن يختار امرأة لتشاركه السباق في منصب النائبة وهناك أكثر من مرشحة من أصل أفريقي في قائمة الترشيحات المرجحة.



رام الله - دنيا الوطن