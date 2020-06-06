مجمع كنائس رام الله يؤكد لـ "اشتية" التزام مؤسساته بإجراءات السلامة الصحية





رام الله - دنيا الوطنأكد وفد من مجمع كنائس رام الله، التزام جميع الكنائس والمدارس والمؤسسات التابعة للمجمع، بإجراءات السلامة الصحية التي فرضتها الحكومة لمنع تفشي فيروس (كورونا)، ودعم المتضررين من الجائحة بمختلف الطرق، بما فيها تقليل أقساط المدارس.جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء د. محمد اشتية وفداً من المجمع برئاسة الأب الياس عواد، اليوم السبت في مكتبه في رام الله، لتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر وعيد الفصح اللذان مرا ضمن إجراءات منع الحركة لمواجهة فيروس (كورونا).وهنأ الأب عواد رئيس الوزراء بنجاح جهود الحكومة بمواجهة الجائحة وتقليل خسائرها إلى الحد الأدنى، وخلق حالة من الوحدة والتضامن ما بين مكونات المجتمع الفلسطيني لعبور هذه الجائحة ما رسم صورة مشرقة لشعبنا.من جانبه، أطلع رئيس الوزراء الوفد على المستجدات السياسية وتوجهات القيادة لمواجهة مخططات الضم، وبحث معهم مجموعة من المشاريع لدعم الكنائس.