مجدلاني يؤكد استلام "النضال الشعبي" رسالة من المجموعة العربية للسلام لإنهاء الانقسام

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.أحمد مجدلاني، دعوة المجموعة العربية للسلام لإنهاء الانقسام.



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: وصلتنا رسالتكم الصادقة والتي تعبر عن صدق الانتماء وعمق الفكر العروبي الأصيل الذي كان ولازال دوماً البوصلة الموجهة لنضالكم من أجل الوحدة العربية باعتبارها المدخل الحقيقي والأساس لمواجهة المشروع الصهيوني – الامبريالي العالمي.



وتابع مجدلاني: "نحن بجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إذ نعبر عن تقديرنا وترحيبنا لجهودكم الخيرة الهادفة لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء حالة الانقسام البغيض وغير المسبوق الذي أضعف مناعة الجبهة الفلسطينية الداخلية ووفر للاحتلال الإسرائيلي الفرصة لتعميق الانقسام".



وشدد عضو الأمين العام لحزب النضال الشعبي على أن المخاطر التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني وتهدد مستقبل قضيتنا الوطنية يتطلب الترفع عن الحسابات الفئوية الضيقة وتغليب المصلحة الوطنية العامة، وانطلاقاً من هذه الأولوية فإن التوحد في الميدان لإحباط مشروع الضم الإسرائيلي الذي يشكل جوهر المشروع الأمريكي التصفوي للقضية الفلسطينية المسمى (صفقة العصر)، سيفسح الطريق أمام استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وطي صفحة الانقسام.



أوضاف: ندعوكم في إطار سعيكم لتوحيد صفوف الشعب الفلسطيني وقواه الحية، لإقناع حركة حماس للتوافق الوطني المشترك مع كافة قوى منظمة التحرير الفلسطينية والقوى المجتمعية الفاعلة من أجل التوافق فقط لإحباط وإفشال مشروع الضم الإسرائيلي الذي يعبر عن المشروع الأمريكي التصفوي المسمى بـ (صفقة القرن) وفي المقدمة منه فصل غزة عن الفضاء الوطني.



وكانت مجموعة السلام العربي قد أرسلت رسالة إلى جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أكدت فيها أن قرار الضم الإسرائيلي لا بد أن يجابه عربياً ومن كل الأقطار مجابهة حقيقية، خاصة بعد الموقف الفلسطيني الذي اتخذ مؤخرا بقطع العلاقات مع إسرائيل بما فيها الأمنية.



ويذكر أن مجموعة السلام العربي تضم عدداً من الشخصيات الوطنية بينها رؤساء دول عربية ورؤساء وزراء ووزراء سابقون، ونخب سياسية وفكرية وثقافية من مختلف الدول العربية.



وكان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عباس زكي، قال إن الرئيس محمود عباس، لم يوجه أي رسائل للفصائل الفلسطينية، فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، مشدداً على أن هذه الرسالة كانت من مجموعة السلام العربي.



وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن هذه المجموعة هي عبارة عن 30 شخصية عربية، تشمل رؤساء ورؤساء وزراء سابقين، ويحاولون حل بعض الصراعات في الوطن العربي، وأنا جزء من هذه المجموعة.



وأضاف: هم أرسلوا رسالة للرئيس عباس، وكل الأمناء العامين ليقولوا: إنه حان الوقت لاستعادة الوحدة، للوقوف صفاً واحداً في مواجهة مخطط الضم.