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مجلس النواب العراقي يقر اكتمال حكومة الكاظمي

مجلس النواب العراقي يقر اكتمال حكومة الكاظمي
البرلمان العراقي
رام الله - دنيا الوطن
وافق مجلس النواب العراقي اليوم السبت، على تولي إحسان عبد الجبار إسماعيل منصب وزير النفط وعلى الأسماء المرشحة لستة مناصب وزارية أخرى، ليقر بذلك بقية الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأقر المجلس يوم السبت الأسماء المرشحة لتولي وزارات النفط والخارجية والتجارة والثقافة والزراعة والعدل والهجرة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وتولى الكاظمي رئاسة الوزراء الشهر الماضي بعد جمود سياسي دام خمسة أشهر بعدما استقال سلفه عادل عبد المهدي أمام احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة.

وكان مجلس النواب قد وافق على كل المناصب بالحكومة الجديدة باستثناء سبع حقائب من 22 حقيبة وزارية. 

وكان الكاظمي مديرا للمخابرات سابقا، وهو غير مدعوم من أي حزب معين ويعتبر شخصية مقبولة لكل من إيران والولايات المتحدة، حليفي العراق الرئيسيين.

وتمت الموافقة على ترشيحاته الوزارية بعد اتفاقات خلف الكواليس بين الأحزاب والقيادات السياسية.

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