شؤون فلسطينية

زكارنه للموظفين: لا تتعاملوا مع الاستفزازات بخصوص المواصلات الثابتة

زكارنه للموظفين: لا تتعاملوا مع الاستفزازات بخصوص المواصلات الثابتة
بسام زكارنة
رام الله - دنيا الوطن
دعا بسام زكارنة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية المحظورة من الحكومة السابقة، الموظفين لعدم الاكتراث لمحاولات البعض لتوتير العلاقة الجيدة مع الحكومة من خلال فتح ملفات قديمة أغلقت، كما موضوع المواصلات الثابتة لأبناء الجنوب والشمال.

وطالب في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جميع الموظفين تعبئة عنوانهم الأصلي فقط، وأي مطلب آخر لا يتم التعامل معه، مؤكدا أن هذا ليس توجه الحكومة .

وقال زكارن: إن هذا الموضوع تم شرحه سابقاً واعتمد وفق القانون من جميع الحكومات السابقة وفتحه الآن هدفه توتير العلاقة مع الحكومة وفتح معارك جانبية في ظل حاجة الجميع للتماسك والصمود في وجه الإجراءات الإسرائيلية.

وقال: قد نتفهم عدم فهم وزير جديد هذا الأمر، ولكن المستهجن تشديد بعض الوكلاء والمدراء العامين على تعبئة نماذج مواصلات جديد الهدف منه حرمان الموظف من حقه في المواصلات وفق عنوانه الأصلي الذي تم تعيينه عليه .

واستهجن زكارنه تصميم بعض المسؤولين جمع العناوين بطريقة أمنية بعيداً عن القانون وبعيدًا عن الموظف وكأن القانون يمنحهم هذه الصلاحية، ولم يراع هذا المسؤول وفق عضو المجلس الثوري لحركة فتح، التزام الموظف بأجرة منزل وقروض للبنوك ضعف المبلغ المصروف للمواصلات.

وتساءل: فهل يعقل أن يتم وقف المواصلات لسائق راتبه ٢٥٠٠ شيكل يدفع أجرة منزل ١٥٠٠ شيكل وأحيانًا أكثر من ذلك ؟؟ وهل مطلوب من الموظف مغادرة سكنه في رام الله للحفاظ على مواصلاته؟؟ وما هو الهدف من تفريغ رام الله والشقق والعمارات التي بنيت؟ وما هو الهدف من ضرب اقتصاد مدينة رام الله التي فتحت المطاعم والمقاهي والسوبرماركت والمولات وفق وجود العدد الكبير من الموظفين في محافظة رام الله.؟؟.

وطالب زكارنه رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية وقف ذلك بشكل عاجل وعدم ترك الأمور تتفاعل بطريقة توتر الأجواء بين الموظف والحكومة .

ونوه زكارنه لتصريح بعض القائمين على الحملة انها لضرب وتوتير العلاقة الإيجابية بين الموظف والحكومة وفتح ملفات حقوق الموظفين في ظل الحصار الاسرائيلي مثل غلاء المعيشة والترقيات والعلاوات الأخرى .

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح: من المعيب ان يحاول البعض عن جهل او بقصد اتهام الموظف انه يزور عنوانه ويتقاضى مبالغ ليست من حقه ، ومن المخزي قيام البعض باستهداف الموظف مستغلا غياب جسم نقابي يدافع عنهم .

وأكد زكارنه ان هذا ليس موقف رئيس الوزراء ولا الامين العام ولا 90٪؜ من الوزراء في الحكومة الحالية الذين دافعوا بشكل قوي عن الموظفين في جلسات الحكومة عندما تم طرح هذا الموضوع ( المواصلات الثابتة ) وللأسف نقولها انه فقط ثلاث وزارات تستمر في ذلك دون الوزارات الأخرى .

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