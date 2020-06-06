مناقشة تدابير جديدة في إسرائيل للتعامل مع جائحة (كورونا)





وتهدف هذه التعديلات إلى الحد من صلاحيات الحكومة في تعاملها مع الجائحة بحيث لن يسمح لها بإلاعلان عن حالة طوارئ، إلا لمدة ثلاثين يوماً فقط وليس لمدة 45 يوماً، كما كان الحال عليه.





كما تجيز التعديلات لـ "كنيست" بإلغاء حالة الطوارئ متى شاءت وتمنع أفراد الشرطة من دخول منازل خاصة إلا بأمر قضائي وكذلك الحفاظ على حق التظاهر، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



هذا ومن المتوقع أن يقر مجلس الوزراء المصغر لشؤون (كورونا) بعد غد الاثنين إقامة مركز وطني لإدارة الأزمة ليعمل حتى نهاية العام القادم على الأقل.



وفي غضون ذلك، أغلقت مدرسة أخرى في القدس بعد إصابة معلمة بفيروس (كورونا)، وتقرر إغلاق رياض الأطفال العاملة في محيط المدرسة.





وبذلك يرتفع إلى 21 عدد المؤسسات التربوية التي تم إغلاقها بسبب الجائحة في القدس.



وتجاوز عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس (كورونا) 100 شخص، وذلك للمرة السادسة خلال الأيام الثمانية الأخيرة بعد اكتشاف المرض أمس لدى 144 شخصاً آخر.





وتشير بيانات نشرتها وزارة الصحة في إسرائيل، صباح اليوم إلى أن عدد المرضى الإجمالي يصل إلى 2372 يخضع 23 منهم فقط للتخدير والتنفس الاصطناعي.



رام الله - دنيا الوطنتناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل غداً الأحد مشروع القانون المسمى بـ (كورونا) بعد إدخال عدة تعديلات عليه.