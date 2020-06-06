روسيا: تسجيل ارتفاع لافت بمعدل الوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

سجلت روسيا اليوم السبت، ارتفاعاً بمعدل الوفيات اليومية، بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19".



يأتي ذلك بعدما سجلت السلطات في البلاد 197 وفاة جديدة خلال 24 ساعة مقابل 144 في اليوم السابق، ليرتفع معدل الوفيات إلى 5725 وفاة



وفيما يتعلق بالإصابات، تم تسجيل 8855 إصابة جديدة لترتفع ليصبح إجمالي الإصابات 458689 إصابة.



ووفق مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس (كورونا)، فأن 8708 مرضى تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي المتعافين 221388 شخصا.







رام الله - دنيا الوطن