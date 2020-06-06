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  • العراق: تسجيل ارتفاع كبير في أعداد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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روسيا: تسجيل ارتفاع لافت بمعدل الوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

روسيا: تسجيل ارتفاع لافت بمعدل الوفيات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا اليوم السبت، ارتفاعاً بمعدل الوفيات اليومية، بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19".

يأتي ذلك بعدما سجلت السلطات في البلاد 197 وفاة جديدة خلال 24 ساعة مقابل 144 في اليوم السابق، ليرتفع معدل الوفيات إلى 5725 وفاة

وفيما يتعلق بالإصابات، تم تسجيل 8855 إصابة جديدة لترتفع ليصبح إجمالي الإصابات 458689 إصابة.

ووفق مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس (كورونا)، فأن 8708 مرضى تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي المتعافين 221388 شخصا.


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