شؤون فلسطينية

"الخارجية": لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا باستثناء الولايات المتحدة

"الخارجية": لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا باستثناء الولايات المتحدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عدم تسجيل أية وفاة أو إصابة جديدة، في صفوف جالياتنا في دول العالم، ما عدا الولايات المتحدة. 

وقالت الخارجية إنه تم تسجيل 116 حالة وفاة (1 في أمريكا)، 1842 إصابة (2 أمريكا)، 1020 حالة تعافي (3 في أمريكا)،1 في اليونان، 4 في بلجيكا،1 اوكرانيا،1 إسبانيا) في صفوف جالياتنا في العالم.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في ولاية شيكاغو للمواطن حسن الشيخ في (السبعينيات من عمره) بسبب فيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 56، كما تم تسجيل إصابتين جديدتين في ولاية "ميشتغن" ليرتفع عدد الإصابات إلى 799، وتماثل ثلاث حالات للشفاء ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 316.

وأكد فريق العمل المصغر أنه لم يبلغ بتسجيل أية وفاة أو إصابة جديدة بالفيروس في صفوف جالياتنا وطلبتنا في جميع دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية، ليبقى عدد حالات الوفاة في تلك الدول بسبب الفيروس 60، وعدد الإصابات 1043، وعدد حالات التعافي 704. 

هذا وأكد الفريق أن سفارات دولة فلسطين ولجان الطوارئ وخلايا الأزمة المشكلة في جميع الدول بالتنسيق مع رؤساء وقيادات ومؤسسات الجاليات، الاتحاد العالم لطلبة فلسطين، المؤسسات الفلسطينية المنتشرة في عديد الدول، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية واتحاداتها واطرها المختلفة، تواصل القيام بواجباتها في متابعة الأوضاع الصحية والمعيشية لأبناء شعبنا في الشتات، وتلبية أي احتياج لهم وفقاً لإمكانياتها، من خلال تقديم المساعدات النقدية والعينية والطبية والعلاجية وتغطية أجارات السكن لعديد الحالات، بما في ذلك القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه ذوي وأسر حالات الوفاة من جميع النواحي، ومتابعة الأوضاع الصحية للمصابين وذويهم وتقديم أي عون لهم للاطمئنان على صحتهم حتى يتماثلوا للشفاء. 

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تعافي آخر حالة من الحالات المصابة، وبالتالي تم تعافي جميع الحالات المصابة والتي بلغ عددها ثلاث، ولم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية واللاجئين والطلبة.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا أنه تم تسجيل أربع حالات تعافي من بين المصابين، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 71، ولم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات 88، منها 17 حالة أوضاعها مستقرة وتخضع للحجر المنزلي، وواحدة ترقد في المستشفى في مدينة بروكسل وتعاني من أوضاع صعبة نتيجة إصابتها بجلطة في الساق.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا تسجيل حالة تعافي جديدة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 2، في حين تبقى حالة واحدة مصابة وأوضاعها الصحية مستقرة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى إسبانيا تسجيل حالة تعافي جديدة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 30، ولم تسجل أية إصابة جديدة ليبقى عدد الإصابات الإجمالي 35، فيما سجلت 3 حالات وفاة سابقا.

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