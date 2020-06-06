تقرير: أربعة شهداء ومئات الجرحى والمعتقلين في مايو





رام الله - دنيا الوطنصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس خلال شهر مايو 2020، وقتلت (4) شبان، وجرحت (104) آخرين، مقابل (60) في الشهر السابق، كما ضاعفت أعداد المعتقلين لتصل إلى (327) معتقلا.وأفاد تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية، أن القدس المحتلة شهدت أعلى عدد من الانتهاكات الإسرائيلية، حيث اقتحم المستوطنون وقوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك في أول يوم من إعادة فتحه بعد اغلاقه بسبب أزمة وباء كورونا لـ 69 يوما.وأبعدت قوات الاحتلال (9) مقدسيين عن المسجد الأقصى، لفترات متفاوتة، بينهم الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد ورئيس الهيئة الإسلامية العليا.ورصد التقرير تضاعف الانتهاكات الإسرائيلية، حيث أقامت قوات الاحتلال (338) حاجزا، بما يمثل ضعف الحواجز المقامة في الشهر السابق، كما هدمت قوات الاحتلال (9) منازل، وأخطرت بهدم عشرات المنازل الأخرى.وبلغت عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (98) اعتداء، فيما بلغت عدد اعتداءات المستوطنين (47) اعتداء.وشهد شهر مايو 2020، تدمير الاحتلال لـ (277) منشأة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها، علما أنه سجل في الشهر السابق تدمير 77 منشأة.ورصد التقرير تنفيذ قوات الاحتلال لـ(123) مداهمة لمنازل المواطنين، إضافة لـ(20) انتهاكا تنوعت بين مصادرة لمبالغ مالية ومعدات ومركبات.تعتبر مناطق القدس والخليل وقلقيلية، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (445، 211، 180) انتهاكا على التوالي، وفق التقرير.