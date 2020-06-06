"الحركي للمحامين" بشرق غزة يؤكد دعمه المطلق لخطوات الرئيس عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المكتب الحركي للمحامين بإقليم شرق غزة دعمه وتأييده المطلق لجهود ومواقف الأخ الرئيس محمود عباس "أبو مازن" والقيادة الفلسطينية، فيقراراته الجريئة ضد صفقة القرن، وفي مواجهة التهديدات الإسرائيلية، والانحيازالأمريكي للمطالب الإسرائيلية في ضم أجزاء من الضفة الغربية و الأغوار.



وقال المحامي سعيد عبد الله أمين سر المكتب إن قرار الرئيس والقيادة الفلسطينية بإلغاء الاتفاقيات مع حكومة الاحتلال والحكومة الأمريكية المساندة لها، يثبت للجميع بأنه لا تنازل عن حقنا المشروع في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.



وأضاف ان محاولات الاحتلال اليائسة بالتهديد والوعيد ومحاصرة القيادة الفلسطينية، لن تفت في عضد قيادتنا الشرعية ولن تثنيها عن مواصلة جهودها الحثيثة عربيا ودوليا في استعادة حقوقنا كاملة، وأن شعبنا الفلسطيني الذي قدم مئات الألاف من

الشهداء والجرحى والمعتقلين قادر على أن يفشل المخطط الصهيوامريكي، الذي يسعى إلى انتزاع الأرض من أصحابها وإلغاء حل الدولتين بضم أراض من الضفة الغربية والأغوار إلى كيان دولة الاحتلال.



ودعا عبد الله كافة ابناء شعبنا العظيم إلى الوقوف خلف قيادتنا

الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس أبومازن.



