شؤون فلسطينية

عكرمة صبري: حملة الفجر العظيم ستعود قريبا لدعم الأقصى

عكرمة صبري: حملة الفجر العظيم ستعود قريبا لدعم الأقصى
المصلون يؤدون صلاة العشاء بالأقصى- أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيح عكرمة صبري إن حملة "الفجر العظيم" ستعود قريبا في مدينة القدس المحتلة لدعم الأقصى وتكثيف التواجد الفلسطيني فيه.

ودعا صبري أبناء القدس إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في حملة "الفجر العظيم" وشد الرحال إلى الأقصى في جميع الأوقات لكسر سياسة الاحتلال.

وأكد صبري أن إبعاده عن الأقصى واستهداف الاحتلال لرموز القدس والمرابطين، هدفه التضييق عليهم وكتم أفواههم وسلب إرادتهم لإفراغ المسجد من المصلين، مشيراً الى أن الحل لمواجهة الإبعاد يكمن في زيادة عدد المسلمين وتكثيف تواجدهم في الأقصى.

مخططات خطرة
وحذر خطيب الأقصى من مخطط خطر يعمل عليه الاحتلال لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا والسيطرة على المزيد من الوقفيات الإسلامية في القدس بعد تطبيق خطة الضم.

وأشار عكرمة إلى أن هناك مخططات استيطانية خطرة سيقوم بها الاحتلال في ساحة البراق وحول المسجد الأقصى.

وكشف عن تهديدات من الاحتلال بعدم السماح للمسلمين في الأيام القادمة بالقيام بأي نشاطات أو فعاليات داخل الأقصى وساحاته.

وأوضح خطيب الأقصى أن يهودا غليك قدم خطة لما تسمى الحاخامية الكبرى وبدعم من الأحزاب اليمينية تنص على إغلاق ساحات الأقصى والمسجد لأيام معينة أمام المصلين المسلمين كي تكون خاصة لليهود ليؤدوا طقوسهم التلمودية.

وناشد  قيادات العالم العربي والإسلامي الانتصار للمسجد الأقصى وحمايته من مخططات الاحتلال.

ودعا المواطنين للزحف نحو الأقصى والمرابطة على بواباته لحمايته من اقتحامات المستوطنين.

 

أخبار ذات صلة

زكارنه للموظفين: لا تتعاملوا مع الاستفزازات بخصوص المواصلات الثابتة

زكارنه للموظفين: لا تتعاملوا مع الاستفزازات بخصوص المواصلات الثابتة

القواسمي: مستعدون للذهاب إلى قطاع غزة لإنجاز المصالحة مع حماس

القواسمي: مستعدون للذهاب إلى قطاع غزة لإنجاز المصالحة مع حماس

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا باستثناء الولايات المتحدة

"الخارجية": لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا باستثناء الولايات المتحدة

قوات الاحتلال تخطر بوقف العمل بحفريات لمدرسة &#34;كيسان&#34; شرق بيت لحم

قوات الاحتلال تخطر بوقف العمل بحفريات لمدرسة "كيسان" شرق بيت لحم

تقرير: أربعة شهداء ومئات الجرحى والمعتقلين في مايو

تقرير: أربعة شهداء ومئات الجرحى والمعتقلين في مايو

&#34;الحركي للمحامين&#34; بشرق غزة يؤكد دعمه المطلق لخطوات الرئيس عباس

"الحركي للمحامين" بشرق غزة يؤكد دعمه المطلق لخطوات الرئيس عباس

حنا: نرفض استغلال الدين للتغطية على ممارسات عنصرية وجرائم بحق الانسانية

حنا: نرفض استغلال الدين للتغطية على ممارسات عنصرية وجرائم بحق الانسانية

&#34;الحركي للصحفيين&#34; يدعو الزملاءالصحفيين لمساندة مواقف الرئيس ومنظمة التحرير الفلسطينية

"الحركي للصحفيين" يدعو الزملاءالصحفيين لمساندة مواقف الرئيس ومنظمة التحرير الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

زكارنه للموظفين: لا تتعاملوا مع الاستفزازات بخصوص المواصلات الثابتة

زكارنه للموظفين: لا تتعاملوا مع الاستفزازات بخصوص المواصلات الثابتة

قوات الاحتلال تخطر بوقف العمل بحفريات لمدرسة &#34;كيسان&#34; شرق بيت لحم

قوات الاحتلال تخطر بوقف العمل بحفريات لمدرسة "كيسان" شرق بيت لحم

تقرير: أربعة شهداء ومئات الجرحى والمعتقلين في مايو

تقرير: أربعة شهداء ومئات الجرحى والمعتقلين في مايو

&#34;الحركي للمحامين&#34; بشرق غزة يؤكد دعمه المطلق لخطوات الرئيس عباس

"الحركي للمحامين" بشرق غزة يؤكد دعمه المطلق لخطوات الرئيس عباس

حنا: نرفض استغلال الدين للتغطية على ممارسات عنصرية وجرائم بحق الانسانية

حنا: نرفض استغلال الدين للتغطية على ممارسات عنصرية وجرائم بحق الانسانية

عكرمة صبري: حملة الفجر العظيم ستعود قريبا لدعم الأقصى

عكرمة صبري: حملة الفجر العظيم ستعود قريبا لدعم الأقصى

&#34;الحركي للصحفيين&#34; يدعو الزملاءالصحفيين لمساندة مواقف الرئيس ومنظمة التحرير الفلسطينية

"الحركي للصحفيين" يدعو الزملاءالصحفيين لمساندة مواقف الرئيس ومنظمة التحرير الفلسطينية

الديمقراطية: دعوة واشنطن للمفاوضات محاولة لإضفاء الشرعية على مشاريع الضم

الديمقراطية: دعوة واشنطن للمفاوضات محاولة لإضفاء الشرعية على مشاريع الضم

منوعات

صدمة برحيل المذيع الشاب السعودي علي حكمي.. هذا آخر ماقاله

صدمة برحيل المذيع الشاب السعودي علي حكمي.. هذا آخر ماقاله

&#34;وحشة جدا&#34;.. قصة النجمة العالمية التي رفض عمر الشريف العمل معها

"وحشة جدا".. قصة النجمة العالمية التي رفض عمر الشريف العمل معها

هل ياسمين صبري حامل؟

هل ياسمين صبري حامل؟

عائلة طيور الجنة يرزقون بمولود جديد… وفيديو للحظات ما قبل وبعد الولادة

عائلة طيور الجنة يرزقون بمولود جديد… وفيديو للحظات ما قبل وبعد الولادة

نوال الزغبي تعلق على قضية هيفاء وهبي مع مدير أعمالها

نوال الزغبي تعلق على قضية هيفاء وهبي مع مدير أعمالها

ابنة حسن حسني تتحدث عن لحظاته الأخيرة وآخر ماقاله لها

ابنة حسن حسني تتحدث عن لحظاته الأخيرة وآخر ماقاله لها

لأول مرة في حياتها الفنية.. ماجدة الرومي تتصدر غلاف مجلة

لأول مرة في حياتها الفنية.. ماجدة الرومي تتصدر غلاف مجلة

نقيب المهن التمثيلية يكشف سبب تدهور حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

نقيب المهن التمثيلية يكشف سبب تدهور حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

لينا أحمد الفيشاوى تنشر صور أخيها غير الشقيق لأول مرة

لينا أحمد الفيشاوى تنشر صور أخيها غير الشقيق لأول مرة

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

عربي

الكويت: أطباء نفسيون ونواب يحذرون من &#34;طول الحظر&#34;

الكويت: أطباء نفسيون ونواب يحذرون من "طول الحظر"

100 يوم في مواجهة الفيروس.. مصر تصدر كشف حساب (كورونا)

100 يوم في مواجهة الفيروس.. مصر تصدر كشف حساب (كورونا)

مجلس الأمن يمدد لسنة قرار تفتيش السفن المشبوهة قبالة السواحل الليبية

مجلس الأمن يمدد لسنة قرار تفتيش السفن المشبوهة قبالة السواحل الليبية

العراق: نظامنا الصحي قد ينهار بسبب عدم الالتزام

العراق: نظامنا الصحي قد ينهار بسبب عدم الالتزام