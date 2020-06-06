وزارة الثقافة: لا يوجد فيلم ممنوع.. ونحترم كلّ جهد إبداعي فني وثقافي



وأوضحت الوزارة أنّ "الفيلم" حسب الرسالة التي مرّرتها المخرجة للوزارة وللفنانين والأدباء هدفه "تشجيع الثقافة في زمن الكورونا"، عبر استخدام مقاطع من برنامج طلّات ثقافية الذي أطلقته الوزارة، والذي يستضيف أهمّ الشخصيات الفنية والأدبية الفلسطينية من الوطن والشتات عبر منصّات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.





لكن المخرجة أرسلت للمشاركين وللوزارة "مقاطع" هي عبارة عن الأخطاء التقنية للبث المباشر لعدد من هذه الشخصيات، وانطلاقًا من ذلك اعترضت هذه الشخصيات على نشره وأرسلت هذه الشخصيات للوزارة وللمخرجة اعتراضها على نشر هذه المقاطع بهذه الصورة وبعضهم طلب تعديلات، وهناك من لم يتم أخذ رأيه من قِبَل المخرجة وهو ما يشكّل اعتداءً على حقهم القانوني. وتعتبر الوزارة أن من حقّ كل شخصية تظهر في هذه المقاطع أن توافق أو ترفض الظهور فيها.



موقف الوزارة واضح كما أبلغته لمن تحدث معها ومنهم الفنان الكبير محمد بكري؛ وهو أن موافقة جميع الكتاب والفنانين الذين يظهرون بالمقاطع تعتبر شرطًا أساسيًّا، وحسب علم الوزارة لا يوجد فيلم من الأساس، فكل ما تمّ إرساله للوزارة وللكتّاب لقطات تم اجتزائها من بث برنامج طلّات. والأمر الوحيد الذي أصرّت عليه الوزارة هو في حال الحصول على موافقة الكتّاب والفنانين ضرورة إضافة هذه الجملة: "إنّ ظهور هؤلاء الفنّانين والكتّاب بهذا الشكل لا يعني جهلهم بالتكنولوجيا بل إصرارهم على التواصل مع جمهورهم رغم كلّ الظروف". ولم يبدر من الوزارة أي شيء آخر بهذا الخصوص.



وكانت جهات أخرى قد تواصلت مع الوزارة بشأن إعداد تقارير أو أفلام حول برامجها الافتراضية مثل "طلات ثقافية" و"التعليلة" وبرامج الأطفال، وكان للوزارة الموقف ذاته بضرورة أخذ موافقة مَن يظهرون في هذه البرامج؛ حِفاظًا على كرامة المشاركين ووفاءً لهم، وعدم استغلال أي شكل غير لائق أو تصرف عفوي أو حوار جانبي قبل البث وانتزاعه من سياقه.



وهذه بعض ردود الفنانين والكتّاب الذين ظهروا في المقاطع التي أرسلتها المخرجة (بعد أخذ موافقتهم على نشرها):

الكاتب والقاصّ محمود شقير: "ليس هناك منع، بل طلبنا تطوير الفكرة ووعدت المخرجة بذلك".



الكاتب حسن حميد: "هل تريد المخرجة إنتاج كاميرا خفية أو إظهارنا جهلة بالمعلوماتية؟ عيب نحن أولاد بلد ومجروحون بألف نصل (صهيوني) وعربي وعالمي.. حتى يجيء مَن يتاجر فينا".



الروائي والقاص غريب عسقلاني: "عندما نزلنا ضيوفًا على وزارة الثقافة الفلسطينية كنّا نقوم بدورنا كحراس للمشهد الثقافي الفلسطيني المقاوم في ظلّ الهجمة الشرسة على القضية الفلسطينية، وكانت عفويتنا تعبر عن أصالة موقفنا إذا ما تعرّضت القضية الفلسطينية للمساومة أو الابتزاز، وقد كانت ثقتنا عالية بمن يقفون خلف البرنامج، ولم نُلقِ بالًا للظهور كنجوم سينما ولكن كفرسان في معركة الوجود بعيدًا عن مرمى الوطن تحت أي مسمى، ولكن عند الوطن لا نكون مهرجين أو حاصدي بركاتِ السُذَّج من محترفي الفكاهة الرخيصة، هناك من أخذ الأمر للتصَيُّد وتحويل الأمر إلى تجارة رخيصة بأخذ لقطات من اللقاء.





لذا أرفض اتخاذ حالات الصدق التي عبّرنا بها عن غيرتنا مادة للتجريح والسخرية، وكان من الأجدر بمن خلف هذا العمل مراجعتنا في ذلك ليكون لنا قول آخر، لسنا مُروّجي فكاهات رخيصة ولا نتعامل مع مثل هذه البضاعة وإن صُدِم الماكرون".



الشاعر عبد الله عيسى: "كنّا ننتظر أن يكون هدف الفيلم تعزيز الثقافة الوطنية الفلسطينية في الوطن والشتات والمنافي، ولا أجد جدوى للمشاركة في فيلم يتوقف عند الأخطاء التقنية. وقد أرسلت المخرجة لي أنها توقفت عن إنتاجه".



الروائية والإعلامية ليلى الأطرش: "يبدو أن الشعور العام اتجاه الفيلم عن طلّات ثقافية لا يلقى الرضى والقبول من المشاركين وأنا منهم، الفكرة المنفذة تصلح لختام الموضوع كما يحدث في الدراما عند الانتهاء من التصوير، فلا يمكن أن يختزل كل ما قلته في الحلقة بالخطأ التقني، لو أخذتم من كل مُطلّ جزءًا من الحديث ثم وضعتم موقف الحيرة في التعامل مع التكنولوجيا سيكون أكثر قيمة ولا يسيء للرموز التي أطلّت على الناس، لذا أرجو حذف مشاركتي قبل عرضها".



الكاتبة رجاء بكرية: "بعد اطلاعي على النسخة الأولية من الفيلم أعلن انسحابي وتراجعي عن المشاركة، فهمت أن المخرجة ستضيف مقاطع أخرى لكن أن تختصر كل الموروث الفكري الذي لديّ واختصاره بلقطة بائسة مرتبكة فهذا ما لم أتوقعه من إنسانة ومنتِجة للفن الراقي".



الشاعرة هند جودة: "أرجو مخاطبة المخرجة ومساعدتها في تطوير فكرة الفيلم وصنع حالة من تكامل الشكل والمضمون والظهور بشكل لا يبدو فيه نوع من العداء الشخصي من صاحبة الفكرة وهو ما لا نقبله للوزارة".



الصحفي لؤي الغول (ظهر خلف الروائي غريب عسقلاني في أحد اللقطات): "فوجئت حين تم إبلاغي بظهوري خلف الروائي الكبير غريب عسقلاني في مقتطفات أولية للفيلم، حيث لم يتم أخذ موافقتي على الظهور فيه مما ينافي الأخلاق والقيم وأبجديات العمل المهني. السادة وزارة الثقافة إنني أسجل رفضي الكامل لاستخدام صورتي وظهوري خلف كاتبنا الكبير غريب عسقلاني لما يشكله هذا من إساءة وسوء تقدير لجهدنا ومشاركتنا معكم في برنامج طلّات وما يشكله من إساءة شخصية لنا ولكرامتنا.





إذا كان شخص أو مؤسسة تريد أن تصرف مبلغًا من المال أخذته من جهة مانحة فلا تفعل هذا على حساب كرامتنا وظهورنا غير اللائق، وحقي القانوني يظلّ محفوظًا"،(مدير نقابة الصحفيين في غزة).



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية أنّ ما يتم تداوله من مزاعم حول منع فيلم "حيّ" للمخرجة آن ماري جاسر والذي يتناول العمل الثقافي خلال أزمة (كورونا)، عارٍ عن الصحة.