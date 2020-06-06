الاحتلال يواصل منع المحامين من زيارة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر

وفيما يتعلق بأوضاع الاسرى في سجن هداريم، أوضح أبو بكر، صباح اليوم السبت، انه تم استثناء عدد من الاسرى من الحديث مع ذويهم هاتفيا كإجراءات عقابية، مشيرا الى انهم بصدد تنفيذ خطوات احتجاجية خلال الاسبوع الحالي، تبدأ من الامتناع عن الخروج للفورة وارجاع وجبات الطعام.



ولفت أبو بكر الى قرب استئناف زيارات اهالي الاسرى الى ابنائهم في سجن النقب.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أن مصلحة سجون الاحتلال لا تسمح للمحامين حتى الآن بزيارة الاسير المريض بالسرطان كمال ابو وعر، مضيفا ان الجهود القانونية متواصلة من اجل تمكين المحامين من زيارته قريبا للاطمئنان على وضعه الصحي.