صيام: الاحتلال يسعى لفرض التقسيم الزماني والمكاني يالقدس بحملة الإبعادات

واوضح صيام انه رغم منع الاف المصلين من الوصول الى الاقصى يوم امس الا أنه كان يوما مميزا بعد الحضور الكبير لأبناء شعبنا من القدس المحتلة الذين عبروا عن حبهم وتعلقهم بالحرم القدسي الذي هو قبلة المسلمينبعد اكثر من ستين يوما من الاغلاق .



رام الله - دنيا الوطنقال نائب محافظ القدس عبد الله صيام ان الاحتلال يسعى من خلال حملة الإبعادات التي تستهدف علماء الدين والقيادات المقدسية عن الاقصى الى ارهاب المصلين وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيما يسهل اقتحامات المستوطنين للمسجد ويوفر لها الحماية من كل اجهزته.واضاف صيام في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، ان الصلاة في المسجد الاقصى امس الجمعة تمثلث فقط باهل القدس بعد ان منع الاحتلال ابناء شعبنا من الضفة من الوصول الى المسجد وذلك ضمن المحاولات الاسرائيليةلتفريغ باحات الاقصى من المصلين.