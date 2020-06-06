الدفاع المدني يدعو المواطنين لتحمل المسؤولية بعدم إشعال الحرائق

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رام الله - دنيا الوطن

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين لتحمل مسؤولياتهم بعدم إشعال الحرائق في محيط المنازل او الأراضي الزراعية في كافة المناطق وذلك نتيجة للخسائر التي تسجلها طواقمنا بتلف واحتراق الاف الاشجار والاف الدونمات من المحاصيل الزراعية الحقلية.



كما دعت المواطنين لتوعية ابنائهم لعدم الاقدام على إشعال الحرائق بشكل متعمد في ضوء ما رصدته طواقمنا في عدة مناطق بقيام مجموعات من المراهقين والشباب بافتعال الحرائق عمدا وخاصة في القرى والبلدات المحيطة بالمدن.



وأكدت المديرية العامة أن طواقم الدفاع المدني تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين في كافة الظروف ضمن الامكانيات المتاحة والمتوفرة بالرغم من صعوبة العمل في إخماد حرائق الاعشاب والاشجار في المناطق الجبلية الوعرة والتي تشكل اعاقة للطواقم للحركة في حال تم الاستغاثة بها للاستجابة لحوادث قد تشكل تهديدا خطيرا على حياة المواطنين وخاصة للحرائق التي تندلع في منازل المواطنين ومنشآتهم التجارية المختلفة.