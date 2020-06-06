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(السيسي) يعلن إطلاق مبادرة من ثمانية بنود لحل الأزمة الليبية

(السيسي) يعلن إطلاق مبادرة من ثمانية بنود لحل الأزمة الليبية
الرئيس عبدالفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جهود البرلمان الليبي والجيش الوطني مكنت من التوصل إلى مباردة شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي نقله موقع (مصراوي)، اليوم السبت، بحضور عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، وخليفة حفتر قائد الجيش الليبي: التنسيق المستمر في ليبيا لمواجهة تداعيات تنذر بتطورات إقليمية، وانطلاقا من حرص مصر على تحقيق استقرار ليبيا خاصة وأنه جزء لا يتجزأ من استقرار مصر وفي إطار العلاقات بين البلدين تم دعوة رئيس البرلمان الليبي والقائد العام للقوات المسلحة للحضور إلى القاهرة للتشاور حول تطورات الأوضاع.

وأكد أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على إطلاق إعلان القاهرة "مبادرة ليبية ليبية" كأساس حل الأزمة متضمنا جهود الولايات المتحدة وباريس وبرلين وأبوظبي لحل الصراع، تتضمن ما يلي:

- احترام كافة المبادرات الدولية بوقف إطلاق النار

- إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية

- تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها

- استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5 زائد 5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة

- طرح مبادرات لحل الأزمة على كافة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية

- ضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا الثلاثة تحت إشراف الأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخ البلاد

- توحيد المؤسسات الليبية بما يمكنها من القيام بدورها والتوزيع العادل للموارد الليبة على كافة المواطنين

- اعتماد إعلان دستوري ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة سياسيا وانتخابيا

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