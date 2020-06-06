محافظ الخليل: يجري التحضير لفعاليات مستدامة لمواجهة كل مخططات الاحتلال بالمحافظة





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ الخليل اللواء جبرين البكري الى انه يجري العمل باتجاه بدء فعاليات مستدامة لمواجهة كل مخططات الاحتلال في المحافظة التي تعاني من تهويد في محيط الحرم الابراهيمي والتمدد في المستوطنات المحاطة بالمناطق المغلقة.واوضح البكري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، انه تم اجراء العديد من الفعاليات في المحافظة امس لاحياء ذكرى النكسة الثالثة والخمسين ورفض قرارات الضم، مبينا ان جيش الاحتلال منع المواطنين من الدخول الى الحرم الابراهيمي الشريف لأداء صلاة الجمعة وسمح لعدد محدود منهم بالصلاة فيه فيما تواجد بقية المواطنين على الابواب الحديدية.واضاف البكري ان هناك فعالية اقيمت في خربة شويكة المهددة بالمصادرة في بلدة الظاهرية جنوب الخليل حيث اقيمت صلاة الجمعة فيما انطلقت مسيرة من مسجد الحسين وسط الخليل باتجاه دوار ابن رشد رفضا لقرار الضم.