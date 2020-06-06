قلقيلية: مسيرة مركزية تنظم اليوم بكفر قدوم في الذكرى الـ53 للنكسة

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رام الله - دنيا الوطن

تنظم عند الساعة الرابعة من عصر اليوم مسيرة مركزية

في قرية كفر قدوم بقلقيلية إحياء لذكرى النكسة الثالثة والخمسين وتنديدا بمخطط الضم الإسرائيلي.



وقال منسق اللجان الشعبية في كفر قدوم مراد اشتيوي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، إن هذه المسيرة تندرج في سياق المسيرات الأسبوعية التي تنظم في القرية منذ تسع سنوات وجاءت اليوم بالتزامن مع إحياء ذكرى النكسة الثالثة والخمسين وتنديدا ورفضا للنكبة الجديدة التي تحاول إسرائيل فرضها على شعبنا بضم أراضي الضفة .



وأوضح اشتيوي أن مؤسسات وفعاليات قلقيلية واللجان الشعبية في مناطق الضفة ستشارك في الفعالية، مشددا على ضرورة تضافر جهود أبناء شعبنا بكافة فئاته لضمان استمرارية وديمومة هذه المسيرات وان لا تكون مرتبطة بمناسبة معينة .