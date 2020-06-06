طولكرم: سلسلة فعاليات ستنظم بالمحافظة خلال الايام القادمة رفضا لقرار الضم

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رام الله - دنيا الوطن

قال منسق القوى والفصائل الوطنية في طولكرم صايل خليل ان الايام والاسابيع القادمة ستشهد سلسلة فعاليات في أكثر من منطقة

يستهدفها الاحتلال بطولكرم وذلك في إطار برنامج متكامل للتصدي لقرارات الاحتلال تكثيف الاستيطان، وضم أجزاء من الضفة.



وأكد خليل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، على أهمية تعزيز واستمرارية هذه الفعاليات في ظل سياسة الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتواصلة بحق شعبنا وتنديدا بخطة الضم للأرض الفلسطينية.