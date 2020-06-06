منصور: المجموعة العربية بمجلس الامن تجتمع الاثنين المقبل لمواجهة مخططات الضم



وأوضح السفير منصور في تصريحات لـ(صوت فلسطين) الرسمي، انه يجري الاعداد لاجتماعات مقبلة مع اعضاء اخرين في مجلس الامن كألمانيا وبريطانيا وبلجيكا من اجل متابعة الحراك وشرح المخاطر والاثار المدمرة التي سيخلقها الضم على الارض، مؤكدا انه باستكمال هذه الاجتماعات تكون المجموعة العربية قد خاطبت جميع اعضاء مجلس الامن من اجل خلق جبهة دولية ضخمة لمنع اسرائيل من الاقدام على تنفيذ مخططات الضم.



وأكد منصور أن الامين العام للامم المتحدة يواصل جهوده مع اعضاء اللجنة الرباعية لتفعيلها وتحمل مسؤولياتها لممارسة الضغط على اسرائيل لمنع تنفيذ الضم والتأكيد على ان مخططات الضم سيكون لها عواقب وخيمة على اسرائيل، مشيرا الى انه ورغم فشل اجتماعها الاخير، الا ان الاتصالات جارية مع روسيا والامين العام والاتحاد الاوروبي في هذا الاطار.





رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تجتمع المجموعة العربية في الامم المتحدة مع رئيس مجلس الامن للشهر الحالي فرنسا يوم الاثنين المقبل مناجل مواصلة الجهود لتكثيف التحرك الدولي لمواجهة مخططات الضم الاسرائيلية، حسبما اعلن مندوب فلسطين الدائم في الامم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور.