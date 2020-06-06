شؤون فلسطينية

صيدم: القيادة على كافة المستويات تعمل لمنع تنفيذ المخططات الاسرائيلية

صيدم: القيادة على كافة المستويات تعمل لمنع تنفيذ المخططات الاسرائيلية
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم ان القيادة وعلى كل المستويات تعمل لمنع تنفيذ المخططات الاسرائيلية وخاصة قرارها الاخير بضم أجزاء من الضفة، مبيناً ان خلية الازمة تواصل متابعة كافة التفاصيل فيما يتعلق بالمرحلة القادمة وسبل احباط هذه المخطات (الصهيوأمريكة).

واوضح صيدم في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، ان اللجنة  المركزية خلال اجتماعها يوم الخميس ناقشت الورقتين المقدمتين للواقع السياسي والوضع الداخلي وتم استعرض كامل النقاط فيهما وتم دمجهما في ورقة واحدة تمهيدا لعرضها على السيد الرئيس محمود عباس خلال الاجتماع القادم، ونقاشها بشكل كامل ليتم اعتمادها بصورة نهائية لتنفيذها في الميدان لمواجهة 
المرحلة القادمة.

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