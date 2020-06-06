صحة غزة تُصدر تقريرها اليومي حول آخر مستجدات (كورونا)





وأضافت الصحة " تم إجراء 23 عينة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، حيث بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبه 11025 عينة منها 10955 عينة سلبية و70 عينة ايجابية".



و فيما يلي التقرير اليومي المحدث الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة حول فايروس (كورونا) الجديد (باللغتين العربية والانجليزية)

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رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، أن عدد الحالات المصابة فيروس (كورونا) بشكل مؤكد 70 حالة، 41 حالة منها شفيت، بينما ما زالت 28 حالة نشطة (موجبة)، وتوفيت حالة واحدة.