ضبط خمسة أطنان بطيخ من إنتاج المستوطنات في نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، والأمن الوقائي، بالتعاون مع وزارة الزراعة والضابطة الجمركية، اليوم السبت، خمسة اطنان بطيخ من انتاج المستوطنات الإسرائيلية.



وبين القائم بأعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ابراهيم القاضي في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنه تم ضبط شاحنة محملة ببطيخ من انتاج المستوطنات كانت في طريقها الى مدينة نابلس لتهريب وبيع الكميات في المدينة، وجرى التحفظ عليها، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المتبع.