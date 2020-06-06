إسرائيل: 144 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، منذ صباح أمس الجمعة.



وأوضحت الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، انها أجرت 16133 فحصًا يوم الجمعة، وهو أعلى عدد فحوصات يومي على الإطلاق.



وهذا هو سادس يوم يسجّل فيه عدد إصابات يومي يتجاوز المئة خلال الأيام الثمانية الأخيرة.