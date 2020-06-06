شؤون فلسطينية

طلبة الثانوية العامة بقرية (عزون) عتمة يتقدمون لأول امتحاناتهم وفق إجراءات وقائية

طلبة الثانوية العامة بقرية (عزون) عتمة يتقدمون لأول امتحاناتهم وفق إجراءات وقائية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تقدم طلبة الثانوية العامة في قرية عزون عتمة شرق قلقيلية، اليوم السبت، لأول امتحاناتهم للعام الجاري، بمشاركة نحو "23 طالبا وطالبة"، في الفرعين الأدبي والعلمي.

وقال مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، إنه تم استئناف فتح القاعة في القرية، وفق إجراءات السلامة التي نص عليها بروتوكول وزارة الصحة، وأهمها ارتداء البدلة الواقية ضد فيروس "كورونا"، والكمامات والقفازات، من قبل الطلبة والمعلمين والمشرفين.

وأضاف: "تم تهيئة الجو الملائم للطلبة قبل البدء بالامتحان، كما جرى تعقيم المدرسة، وتجهيز القاعات بحيث ضمت كل قاعة 4 طلبة فقط حفاظا عليهم".

واوضح عواد ان الطلبة أدوا اليوم الامتحان الرابع، وسيتم تأدية ما سبقه بعد انتهاء الامتحانات مباشرة، ليتمكنوا من الالتحاق بالطلبة المتقدمين .

وكانت مديرية التربية والتعليم في قلقيلية، أعلنت إغلاق قاعة امتحان الثانوية العامة في القرية، على اثر تسجيل 14 اصابة بفيروس (كورونا).

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