مجدلاني يؤكد استمرار النضال المشترك الذي اسسه الراحل محسن ابراهيم





وتابع لقد كان مثالاً للمناضل العروبي الصادق، الوفي، الأمين للمبادئ والقيم والحقوق، وافنى حياته في سبيلها، وفي مقدمتها الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، التي أعتبرها بمثابة قضيته المركزية وانحازعلى الدوام إلى جانب نضال شعبنا ونصرة الثورة الفلسطينية، وكان خير رفيق ونصير للشهيد الرمز الرئيس ياسرعرفات.







رام الله - دنيا الوطنباتصال هاتفي مع ابن المناضل الكبير القائد العروبي الأممي خالد محسن ابراهيم ، أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.احمد مجدلاني، على استمرار النصال المشترك الذي أسسه الراحل ابراهيم، والوفاء للشعب اللبناني الشقيق وحركته الوطنية.وتقدم مجدلاني بأحر التعازي ، وقال إنّ رحيل القائد محسن إبراهيم يُعد خسارة لقامةً وطنيّةً لها بصماتها في المسيرة الكفاحية من أجل لبنان وفلسطين،وخسر الشعب الفلسطيني واللبناني قائداً أممياً كبيراً . وتابع بعد كفاح مديد حافل بالعطاء والتضحية في سبيل قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية،نفتقد اليوم وفي ظل ظروف سياسية صعبة بالمنطقة هذا القائد.