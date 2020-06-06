شؤون فلسطينية

فروانة: (2782) اسيراً صدر بحقهم أحكاما تزيد عن 10سنوات.. بينهم (541) مؤبدا

فروانة: (2782) اسيراً صدر بحقهم أحكاما تزيد عن 10سنوات.. بينهم (541) مؤبدا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الأسرى والمحررين، أن المعطيات الاحصائية الجديدة لدى ادارة السجون الإسرائيلية تشير الى تناقص في أعداد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، حيث تفيد بأن قرابة (4500) أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأن نحو (85%) منهم هم من محافظات الضفة الغربية.

واضاف: أنه واستناداً لتقرير ادارة السجون الإسرائيلية والذي يتناول تفاصيل المعطيات الاحصائية ذات العلاقة، فإن ما مجموعه (2782) اسيرا، من بين اجمالي الأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كانت قد أصدرت المحاكم الإسرائيلية بحقهم أحكاما بالسجن الفعلي لفترات متفاوتة، بينهم (52) طفلا.

واوضح فروانة بان من بين الأسرى المحكومين يوجد (1535) أسيرا يقضون أحكاما بالسجن الفعلي لفترات تزيد عن الـ 10سنوات، بينهم (499) أسيرا يقضون احكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 10سنوات-20 سنة، وان (495) أسيرا يقضون أحكاماً بالسجن لسنوات تزيد عن 20سنة وتقل عن المؤبد، فيما الباقي وعددهم نحو (541) أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات.

واشار فروانة الى أن باقي الأسرى المحكومين ومجموعهم (1247) أسيرا يقضون أحكاما لفترات تقل عن 10سنوات، وأن من بين هؤلاء (886) تقل محكومياتهم عن 5 سنوات.

وأكد فروانة على أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقالات بمعزل تام عن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن المحاكم الإسرائيلية لم تكن يوما نزيهة وعادلة، وأن جميع أحكامها تعسفية وقاسية، فهي جزء من قضاء إسرائيلي قوامه الظلم والقهر وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني.

مشددا على أنه لا يجوز لتلك المحاكم أن تُحاكم المواطنين الفلسطينيين بسبب رفضهم للاحتلال وانخراطهم في مقاومة وجوده من أجل طرد المحتل والعيش بحرية وكرامة.

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