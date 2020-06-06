عاجل

  • ضبط خمسة أطنان بطيخ من إنتاج المستوطنات في نابلس

عربي

الكويت: أطباء نفسيون ونواب يحذرون من "طول الحظر"

الكويت: أطباء نفسيون ونواب يحذرون من "طول الحظر"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
منذ الثاني والعشرين من مارس الماضي، تعيش الكويت حظر تجوال بدأ بشكل جزئي ليتحول شاملا، ثم يعود جزئيا لثلاثة أسابيع أخرى، بهدف كبج تفشي فيروس كورونا المستجد.

لكن مع طول فترة الجلوس في المنزل، حذر أطباء نفسيون ونواب في البرلمان من الآثار السلبية لحظر التجول، نفسيا واجتماعيا، وفق (سكاي نيوز) عربية.

ويأتي حظر التجوال الكويت ضمن إجراءات اعتمدتها الحكومة لمنع الاختلاط لحماية السكان من مرض (كورونا)، الذي يسببه الفيروس، الذي أدى إلى وفاة 244 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين في البلاد.

لكن هذه الإجراءات خلفت آثارا اقتصادية ونفسية ومجتمعية، على شعب تعود الخروج من البيت والسفر، ليجد معظم الناس أنفسهم بين جدران المنازل على مدار أسابيع عدة متواصلة.

وقال النائب الكويتي أحمد الفضل، في تصريحات صحفية: &quot;دعوا الناس تخرج مضيفا أن "الآثار النفسية المترتبة على كبت العالم في بيوتها، مثل الطلاق والتعاطي"، وتابع: "نريد أن ترى الحكومة هذه الجوانب الواضحة".

ويتفق معه النائب خلف دميثير، الذي يرى أن "هناك اضطرابا عند البعض من الإخوة المواطنين والوافدين، من هذا الضغط النفسي".

ويؤكد المختصون في الصحة النفسية وجود آثار نفسية ومجتمعية تسببها فترات الحظر الطويلة، حيث يقول استشاري الطب النفسي سليمان الخضاري، إن الحجر المنزلي مرتبط بـ"اضطرابات القلق والاكتئاب وغيرها".

وأضاف الخضاري في تصريح صحفي أن من الآثار المحتملة لفترات الحظر الطويلة "زيادة معدلات المشكلات الاجتماعية والسلوكية والأسرية والفجوات بين الأجيال".

لكن في المقابل، فإن التحذير من الآثار النفسية السلبية للحظر تقابله إشارات البعض إلى آثار إيجابية على الصحة البدنية خاصة للأطفال، لا سيما من خلال تغذية أفضل لهم، بعيدا عن الوجبات السريعة وبحضور أسري أكبر.

يشار إلى أن الكويت تسجل نسب تعاف مبشرة بين مرضى فيروس (كورونا)، مقارنة بدول أخرى في المنطقة والعالم.

أخبار ذات صلة

100 يوم في مواجهة الفيروس.. مصر تصدر كشف حساب (كورونا)

100 يوم في مواجهة الفيروس.. مصر تصدر كشف حساب (كورونا)

مجلس الأمن يمدد لسنة قرار تفتيش السفن المشبوهة قبالة السواحل الليبية

مجلس الأمن يمدد لسنة قرار تفتيش السفن المشبوهة قبالة السواحل الليبية

العراق: نظامنا الصحي قد ينهار بسبب عدم الالتزام

العراق: نظامنا الصحي قد ينهار بسبب عدم الالتزام

السيسي يلتقي اليوم مع حفتر وصالح

السيسي يلتقي اليوم مع حفتر وصالح

الأردن يفتح المساجد للمصلين مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي

الأردن يفتح المساجد للمصلين مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي

مصر: ارتفاع جديد بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

مصر: ارتفاع جديد بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

وزير الخارجية القطري: مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري: مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شمال شرق سوريا

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شمال شرق سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

مجدلاني يؤكد استمرار النضال المشترك الذي اسسه الراحل محسن ابراهيم

مجدلاني يؤكد استمرار النضال المشترك الذي اسسه الراحل محسن ابراهيم

عشراوي: المشروع الاستيطاني الاستعماري بحاجة الى ردع ومساءلة

عشراوي: المشروع الاستيطاني الاستعماري بحاجة الى ردع ومساءلة

فروانة: (2782) اسيراً صدر بحقهم أحكاما تزيد عن 10سنوات.. بينهم (541) مؤبدا

فروانة: (2782) اسيراً صدر بحقهم أحكاما تزيد عن 10سنوات.. بينهم (541) مؤبدا

أسرى فلسطين: الاحتلال يتعمد استهداف طلبة الثانوية العامة فترة الامتحانات

أسرى فلسطين: الاحتلال يتعمد استهداف طلبة الثانوية العامة فترة الامتحانات

مسلم: جاك كان من الإعلاميين الذي أسس مدرسة ما زالت تدرس بفلسطين

مسلم: جاك كان من الإعلاميين الذي أسس مدرسة ما زالت تدرس بفلسطين

عياش ينعي فقيد فلسطين الأعلامي جاك خزمو مؤسس مجلة البيادر السياسي

عياش ينعي فقيد فلسطين الأعلامي جاك خزمو مؤسس مجلة البيادر السياسي

وزيرة الصحة: تسجيل 23 حالة شفاء جديدة والف فحص جميع نتائجها سلبية

وزيرة الصحة: تسجيل 23 حالة شفاء جديدة والف فحص جميع نتائجها سلبية

محكومان بالسجن 23 عامًا.. أسيران يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

محكومان بالسجن 23 عامًا.. أسيران يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

منوعات

عائلة طيور الجنة يرزقون بمولود جديد… وفيديو للحظات ما قبل وبعد الولادة

عائلة طيور الجنة يرزقون بمولود جديد… وفيديو للحظات ما قبل وبعد الولادة

نوال الزغبي تعلق على قضية هيفاء وهبي مع مدير أعمالها

نوال الزغبي تعلق على قضية هيفاء وهبي مع مدير أعمالها

ابنة حسن حسني تتحدث عن لحظاته الأخيرة وآخر ماقاله لها

ابنة حسن حسني تتحدث عن لحظاته الأخيرة وآخر ماقاله لها

لأول مرة في حياتها الفنية.. ماجدة الرومي تتصدر غلاف مجلة

لأول مرة في حياتها الفنية.. ماجدة الرومي تتصدر غلاف مجلة

نقيب المهن التمثيلية يكشف سبب تدهور حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

نقيب المهن التمثيلية يكشف سبب تدهور حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

لينا أحمد الفيشاوى تنشر صور أخيها غير الشقيق لأول مرة

لينا أحمد الفيشاوى تنشر صور أخيها غير الشقيق لأول مرة

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: &#34;انا ملزلزة مش بطة&#34;

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: "انا ملزلزة مش بطة"

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

عربي

الكويت: أطباء نفسيون ونواب يحذرون من &#34;طول الحظر&#34;

الكويت: أطباء نفسيون ونواب يحذرون من "طول الحظر"

100 يوم في مواجهة الفيروس.. مصر تصدر كشف حساب (كورونا)

100 يوم في مواجهة الفيروس.. مصر تصدر كشف حساب (كورونا)

مجلس الأمن يمدد لسنة قرار تفتيش السفن المشبوهة قبالة السواحل الليبية

مجلس الأمن يمدد لسنة قرار تفتيش السفن المشبوهة قبالة السواحل الليبية

العراق: نظامنا الصحي قد ينهار بسبب عدم الالتزام

العراق: نظامنا الصحي قد ينهار بسبب عدم الالتزام