دولي

المكسيك: محتجون يشتبكون مع الشرطة بعد وفاة شاب رهن الاحتجاز

المكسيك: محتجون يشتبكون مع الشرطة بعد وفاة شاب رهن الاحتجاز
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
خرج محتجون على وحشية الشرطة في وادي الحجارة ثاني أكبر مدن المكسيك يوم الخميس 4 يونيو 2020 مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن وفاة رجل رهن الاحتجاز قيل إن الشرطة اعتقلته لعدم وضعه الكمامة.

وأظهرت لقطات لمحطة ميلينيو التلفزيونية ونقلتها (مونتي كارلو) محتجين في وسط مدينة وادي الحجارة، عاصمة ولاية جاليسكو، وهم يخربون المباني ويضرمون النار في عدة سيارات شرطة. وشوهدت الشرطة وهي تستخدم القوة ضد المحتجين. وذكرت إحدى وسائل الإعلام أن مصورا تابعا لها تعرض للطرد من المكان بعدما ظنت الشرطة أنه أحد المحتجين.

وقال إنريكي ألفارو، حاكم جاليسكو، في رسالة مصورة في وقت متأخر يوم الخميس إن القصة مليئة ”بالكثير من الأكاذيب“. ونفى أن يكون الرجل الذي ظهر في اللقطات المصورة اعتقل لعدم وضع كمامة. وذكر أن ستة من أفراد الشرطة أصيبوا منهم واحد اضطرمت به النار فيما ألقت السلطات القبض على 22 رجلا وامرأتين. وتعهد بفتح تحقيق وندد بالعنف الذي وصفه بأنه ”غير مسبوق“.

ولم تعرف على وجه الدقة ملابسات حالة الوفاة في جاليسكو، لكن لقطات مصورة يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر شابا تم تعريفه باسم جيوفاني لوبيز أثناء اعتقال الشرطة له في أوائل مايو أيار. 

وسُمع في اللقطات مارة يقولون إن الشرطة ألقت القبض عليه لعدم وضعه الكمامة. 

كما طلب مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان ملفات القضية من السلطات في جاليسكو حيث تطبق إجراءات صارمة لكبح انتشار الفيروس، إذ جعلت وضع الكمامة إلزاميا. 

وفي باها كاليفورنيا حيث يُشتبه في وقوع حادث مماثل في فبراير شباط.

أخبار ذات صلة

إسرائيل: 144 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إسرائيل: 144 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

توتر بين فرنسا وفنزويلا بشأن المعارض خوان غوايدو

توتر بين فرنسا وفنزويلا بشأن المعارض خوان غوايدو

منع تدريب الشرطة في كاليفورنيا على الخنق خلال الاعتقال

منع تدريب الشرطة في كاليفورنيا على الخنق خلال الاعتقال

على خطى ترامب.. رئيس البرازيل يهدد بالانسحاب من &#34;الصحة العالمية&#34;

على خطى ترامب.. رئيس البرازيل يهدد بالانسحاب من "الصحة العالمية"

ترامب يهاجم عمدة واشنطن: ليست مؤهلة لقيادة العاصمة

ترامب يهاجم عمدة واشنطن: ليست مؤهلة لقيادة العاصمة

روسيا: بوتين يوعز بإعداد دورات تعليمية في علم الوراثة للمدارس

روسيا: بوتين يوعز بإعداد دورات تعليمية في علم الوراثة للمدارس

&#34;إسرائيل&#34; ذاهبة إلى انتخابات رابعة في العام القادم

"إسرائيل" ذاهبة إلى انتخابات رابعة في العام القادم

رسميا: (جو بايدن) مرشح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

رسميا: (جو بايدن) مرشح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

مجدلاني يؤكد استمرار النضال المشترك الذي اسسه الراحل محسن ابراهيم

مجدلاني يؤكد استمرار النضال المشترك الذي اسسه الراحل محسن ابراهيم

عشراوي: المشروع الاستيطاني الاستعماري بحاجة الى ردع ومساءلة

عشراوي: المشروع الاستيطاني الاستعماري بحاجة الى ردع ومساءلة

فروانة: (2782) اسيراً صدر بحقهم أحكاما تزيد عن 10سنوات.. بينهم (541) مؤبدا

فروانة: (2782) اسيراً صدر بحقهم أحكاما تزيد عن 10سنوات.. بينهم (541) مؤبدا

أسرى فلسطين: الاحتلال يتعمد استهداف طلبة الثانوية العامة فترة الامتحانات

أسرى فلسطين: الاحتلال يتعمد استهداف طلبة الثانوية العامة فترة الامتحانات

مسلم: جاك كان من الإعلاميين الذي أسس مدرسة ما زالت تدرس بفلسطين

مسلم: جاك كان من الإعلاميين الذي أسس مدرسة ما زالت تدرس بفلسطين

عياش ينعي فقيد فلسطين الأعلامي جاك خزمو مؤسس مجلة البيادر السياسي

عياش ينعي فقيد فلسطين الأعلامي جاك خزمو مؤسس مجلة البيادر السياسي

وزيرة الصحة: تسجيل 23 حالة شفاء جديدة والف فحص جميع نتائجها سلبية

وزيرة الصحة: تسجيل 23 حالة شفاء جديدة والف فحص جميع نتائجها سلبية

محكومان بالسجن 23 عامًا.. أسيران يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

محكومان بالسجن 23 عامًا.. أسيران يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

منوعات

عائلة طيور الجنة يرزقون بمولود جديد… وفيديو للحظات ما قبل وبعد الولادة

عائلة طيور الجنة يرزقون بمولود جديد… وفيديو للحظات ما قبل وبعد الولادة

نوال الزغبي تعلق على قضية هيفاء وهبي مع مدير أعمالها

نوال الزغبي تعلق على قضية هيفاء وهبي مع مدير أعمالها

ابنة حسن حسني تتحدث عن لحظاته الأخيرة وآخر ماقاله لها

ابنة حسن حسني تتحدث عن لحظاته الأخيرة وآخر ماقاله لها

لأول مرة في حياتها الفنية.. ماجدة الرومي تتصدر غلاف مجلة

لأول مرة في حياتها الفنية.. ماجدة الرومي تتصدر غلاف مجلة

نقيب المهن التمثيلية يكشف سبب تدهور حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

نقيب المهن التمثيلية يكشف سبب تدهور حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

لينا أحمد الفيشاوى تنشر صور أخيها غير الشقيق لأول مرة

لينا أحمد الفيشاوى تنشر صور أخيها غير الشقيق لأول مرة

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: &#34;انا ملزلزة مش بطة&#34;

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: "انا ملزلزة مش بطة"

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

عربي

الكويت: أطباء نفسيون ونواب يحذرون من &#34;طول الحظر&#34;

الكويت: أطباء نفسيون ونواب يحذرون من "طول الحظر"

100 يوم في مواجهة الفيروس.. مصر تصدر كشف حساب (كورونا)

100 يوم في مواجهة الفيروس.. مصر تصدر كشف حساب (كورونا)

مجلس الأمن يمدد لسنة قرار تفتيش السفن المشبوهة قبالة السواحل الليبية

مجلس الأمن يمدد لسنة قرار تفتيش السفن المشبوهة قبالة السواحل الليبية

العراق: نظامنا الصحي قد ينهار بسبب عدم الالتزام

العراق: نظامنا الصحي قد ينهار بسبب عدم الالتزام