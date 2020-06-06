توتر بين فرنسا وفنزويلا بشأن المعارض خوان غوايدو

زعيم المعارضة خوان غوايدو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اتهمت سلطات دولة فنزويلا ، السلطات الفرنسية بإخفاء زعيم المعارضة خوان غوايدو في سفارتها بالعاصمة كراكاس. باريس نفت هذه الاتهامات وهذا لن يخفف من الاحتقان الدبلوماسي بين فنزويلا وفرنسا.



بعد ثلاثة أيام من تلميح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى أن غريمه خوان غوايدو "مختبئ" في إحدى الممثليات الدبلوماسيّة، جاء دور وزير خارجيته ليعلن أن خوان غوايدو متواجد داخل السفارة الفرنسية بكراكاس، وان معارضا اخر وهو ليبولدو لوبيز مختبئء منذ فترة طويلة في سفارة اسبانيا وأن هذه تصرفات دبلوماسية غير مقبولة، وفق (مونتي كارلو) الدولية.



الخارجية الفرنسية نفت هذه الأخبار وإيوائها المعارض غوايدو . لكن باريس اعترفت بوجود مضايقات على سفارتها في فنزويلا حيث ذكرت ان سفير فرنسا في كاراكاس رومان نادال تعرض لمضايقات بقطع الماء والكهرباء عن مقر إقامته لمدة ثلاثة أيام ونصب حاجز امني لمراقبة التنقلات ووسائل إعلام قالت ان عنصر امن فنزويلي حاول دخول الممثلية الفرنسية.