دولي

منع تدريب الشرطة في كاليفورنيا على الخنق خلال الاعتقال

منع تدريب الشرطة في كاليفورنيا على الخنق خلال الاعتقال
جانب من الحدث
رام الله - دنيا الوطن
أوعز حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، بمنع اعتماد تقنية الخنق خلال تنفيذ عمليات الاعتقال في تدريبات الشرطة المحلية. وأشار إلى أن هذه الممارسة تعرض حياة الإنسان المعتقل للخطر.

ونقلت قناة (المنارة) عن صحيفة  (أسوشيتد برس)، عنه القول: "تدريب رجال الشرطة على استخدام طريقة الخنق خلال الاعتقال، يعرض حياة الإنسان للخطر. مثل هذه التقنيات ليس لها مكان في ترسانة الشرطة في القرن الحادي والعشرين".

كما أعلن نيته سن قوانين، تنظم سلوك الشرطة واستخدام القوة أثناء الاحتجاجات الجماهيرية. وبحسب قوله، فإنه يحق للمتظاهرين الاحتجاج السلمي، "دون خوف من الاعتقال، ومن استخدام الشرطة ضدهم الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطي".

واندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين أمريكيين ورجال الشرطة خلال تظاهرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، احتجاجا على مقتل رجل من أصول إفريقية لدى توقيفه من قبل الشرطة.

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