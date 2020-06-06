على خطى ترامب.. رئيس البرازيل يهدد بالانسحاب من "الصحة العالمية"

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

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رام الله - دنيا الوطن

هدد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بانسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية، إن لم تكف عن كونها "منظمة سياسية متحيزة"، على غرار نظيره الأمريكي، دونالد ترامب.



وأضاف بولسونارو، الجمعة، في تصريحات للصحفيين بثتها محطة (سي.إن.إن برازيل) ونقلتها (الأناضول) أن عقار هيدروكسي كلوروكوين "عاد" بعد سحب دراسات "زائفة" بشأن فعاليته.



ويؤيد بولسونارو استخدام هذا العقار لعلاج فيروس (كورونا) المستجد رغم عدم وجود دليل علمي على فعاليته.



وفي 29 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس، ترامب إنهاء علاقة بلاده بمنظمة الصحة العالمية وتوجيه مساهماتها المالية للصحة في العالم بسبب ما اعتبره رفض المنظمة إصلاحات اقترحتها إدارته.