ترامب يهاجم عمدة واشنطن: ليست مؤهلة لقيادة العاصمة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على موريل باوزر، عمدة واشنطن العاصمة ، قائلا إنها غير مؤهلة على أي حال من الأحوال لإدارة المدينة.



جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب على حسابه الشخصي بموقع (تويتر)، الجمعة، على خلفية مطالبة عمدة العاصمة بإنهاء كافة الأشكال العسكرية بمحيط البيت الأبيض في المدينة، ونقلتها (الأناضول).



وطالبت باوزر بإنهاء كافة الأشكال العسكرية حتى لا تثير مشاعر الغضب لدى المتظاهرين الذين يحتجون للتنديد بمقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض قبل نحو 10 أيام.



طلب عمدة العاصمة اعتبره ترامب قرارًا غير جيد وليس في محله في ظل انفلات الأوضاع الأمنية التي تشهدها الولايات المتحدة.



ومن ثم قال ترامب في تغريدته "عمدة واشنطن موريل باوزر غير مؤهلة بأي حال من الأحوال لإدارة مدينة مهمة مثل واشنطن العاصمة".



وتابع قائلا "إذا لم يتقدم الرجال والنساء العظماء في الحرس الوطني إلى الأمام ، لما كانت ستبدو أفضل من نظيرتها عمدة في مينيابوليس".