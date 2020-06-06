إسرائيل تدرس حلاً وسطاً لضم أجزاء من الضفة دون الاعتراف بدولة فلسطين





رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الكنيست والحكومة يدرسان إمكانية إبداء المواقفته علنا على خطة ترامب، وضم أجزاء من الضفة الغربية دون الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فقد استبعد مصدر كبير في حزب (الليكود) مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تنفذ خطة الضم في حال لزم الأمر اعترافا بدولة فلسطينية.وأفادت القناة الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن "حلا وسطا" تجري دراسته يقضي بأن يبدي نتنياهو علنا التزامه بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، مضيفة أن الحديث في الكنيست والحكومة لا يدور عن إقامة دولة فلسطينية بل عن فرض السيادة الإسرائيلية فحسب.