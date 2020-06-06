شؤون فلسطينية

أبو عيطة للزهار: هذا الوقت ليس للمناكفات وهو أدعى للاتفاق من الاختلاف

أبو عيطة للزهار: هذا الوقت ليس للمناكفات وهو أدعى للاتفاق من الاختلاف
نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور فايز ابو عيطة
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور فايز ابو عيطة: إن اساءة عضو المكتب السياسي لحماس الدكتور محمود الزهّار، وتطاوله على منظمة التحرير الفلسطينية في هذه الظروف مرفوض وغير مسؤول".

وأكد أبو عيطة في تصريح لـ"دنيا الوطن" أن قرار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وقف العمل  بكافة الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الاتفاقات الأمنية يستوجب من الجميع الالتفاف والاصطفاف خلف هذه القرارات لأن المعركة هي معركة الشعب الفلسطيني والواجب الوطني والأدبي والأخلاقي والديني يتطلب أن يحمي الواحد منا ظهر أخيه ويسانده في هذه المعركة، لا أن يتساوق مع الاحتلال الذي يتربص بنا الدوائر، فهذا الوقت ليس للمناكفات.

وذكر ابو عيطة الزهار وحركة حماس بالموقف المشرف لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية حينما انبرت بكل قطاعاتها وسفاراتها ومؤسساتها وكوادرها ودبلوماسييها بما في ذلك ممثلنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة للدفاع عن حماس أمام مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الامريكية القاضي باعتبار حماس منظمة ارهابية، ونجحت الدبلوماسية الفلسطينية في إفشال مشروع القرار الامريكي أثناء التصويت عليه في الجمعية العامة.

وشدد على أن القضية الفلسطينية تمر بتحديات صعبة ومنعطفات حادة وهي أدعى للاتفاق من الاختلاف، داعيا حركة حماس للتعامل بمسؤولية والارتقاء إلى مستوى المعركة التي يفرضها الاحتلال على شعبنا.

واستبعد عضو  المكتب  السياسي  لحركة  المقاومة  الإسلامية  (حماس) الدكتور محمود الزهّار، في حوار له أمس الجمعة، أن تدفع الأوضاع والتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها مشروع (الضم) السلطة وحركة فتح للعودة إلى المصالحة الوطنية.

ووصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس منظمة التحرير بـ(سيئة صيت وسمعة)، بعد أن اعترفت بالكيان الإسرائيلي، وتنازلت له عن الأرض المحتلة سنة 1948، وجعلت من التعاون الأمني تجسسًا مقدسًا".

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