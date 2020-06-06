أبو عيطة للزهار: هذا الوقت ليس للمناكفات وهو أدعى للاتفاق من الاختلاف

واستبعد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدكتور محمود الزهّار، في حوار له أمس الجمعة، أن تدفع الأوضاع والتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها مشروع (الضم) السلطة وحركة فتح للعودة إلى المصالحة الوطنية.





ووصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس منظمة التحرير بـ(سيئة صيت وسمعة)، بعد أن اعترفت بالكيان الإسرائيلي، وتنازلت له عن الأرض المحتلة سنة 1948، وجعلت من التعاون الأمني تجسسًا مقدسًا".



