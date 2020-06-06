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السيسي يلتقي اليوم مع حفتر وصالح

السيسي يلتقي اليوم مع حفتر وصالح
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة اليوم السبت، مع  القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب في شرق ليبيا.

وقال مصدر دبلوماسي ليبي، وفق ما نقلته (روسيا اليوم) عن وكالة (نوفوستي) الروسية: "سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم في القصر الرئاسي بالقاهرة، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. وسيتم خلال اللقاء بحث ومناقشة آخر الأحداث السياسية والعسكرية في ليبيا".

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