دولي

"إسرائيل" ذاهبة إلى انتخابات رابعة في العام القادم

"إسرائيل" ذاهبة إلى انتخابات رابعة في العام القادم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم السبت، أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى إمكانية عقد انتخابات رابعة خلال العام القادم 2021.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن النظام السياسي يقدّر بأن إسرائيل ستخوض انتخابات جديدة العام المقبل. 

وأوضحت  أن المصوغ الوحيد الذي يثبت الائتلاف حالياً، هو الحاجة لتمرير الميزانية، ورغبة نتنياهو في تطبيق ضم مستوطنات الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

ووفقا للتقديرات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يتخلّ عن سعيه لحل الكنيست في الخريف المقبل، الأمر الذي قد يؤدي إلى احتمالية عقد انتخابات رابعة.

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