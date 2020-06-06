إسرائيل تزعم: حماس تطلق صاروخين تجريبين نحو البحر

















رام الله - دنيا الوطنزعم موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، إن حماس أطلقت صاروخين تجريبين من قطاع غزة تجاه البحر.وقال الموقع الإسرائيلي إن إطلاق الصواريخ جاء في إطار التجارب التي تجريها حماس بهدف تطوير تدريباتها وجهودها لتحسين قدراتها العسكرية.